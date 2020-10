Imma Tataranni Sostituto Procuratore/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: un cadavere…

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE, ANTICIPAZIONI PUNTATA IN REPLICA DI OGGI, 6 OTTOBRE

Imma Tataranni Sostituto Procuratore torna in replica su Rai 1 con una nuova puntata che riporterà Vanessa Scalera a vestire i panni del sostituto procuratore irriverente e dai capelli rossi che continua a mietere successi anche al suo secondo passaggio. In molti hanno sperato fino alla fine di vedere i nuovi episodi della seconda stagione ma alla fine così non è stato prima per i problemi di Covid e poi per quelli dovuti alla location, la città di Matera. Adesso che tutto è risolto presto Vanessa Scalera e i suoi torneranno sul set ma, fino a quel momento, su Rai 1 assisteremo al ripasso della prima stagione.

A tenere impegnata Imma Tataranni sarà il suo terzo caso, almeno per fiction, ovvero quello del ritrovamento di un cadavere a quindici anni dalla sua scomparsa. Il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla, sembra lasciar pensare ad un incidente ma la bravura di Imma sarà proprio quella di capire che dalla sua verve ecologista e dalla posizione della sua auto, in realtà si tratta di ben altro.

IMMA TATARANNI HA UNA RIVALE IN AMORE?

Nella nuova puntata in replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, Imma e i suoi metteranno insieme i pezzi capendo che quello è stato un omicidio e la conferma arriverà quando l’autopsia darà i primi risultati. Qualcuno ha ucciso l’architetto dandogli un colpo in testa con un corpo contundente, forse la sua morte è legata all’appalto che aveva vinto, i cosiddetti Giardini della memoria, o con il difficile rapporto con il figlio? Le indagini della nuova puntata di Imma Tataranni inizieranno proprio da qui portando il pubblico in quello che è il sottobosco che lega politici e affari, ma a quale costo? A complicare le cose per Imma Tataranni ci pensa proprio l’arrivo di un nuovo personaggio, una donna, che avrà il suo bel da fare non solo con lei ma anche con il suo pupillo, Calogiuri.

Lei è la bella Jessica Matarazzo, nuovo agente di polizia giudiziaria ma anche bellissima reginetta di bellezza. Sarà a quel punto che Imma arriverà al suo punto di rottura perché non potrà far altro che rendersi conto che tra lei e Calogiuri ci sarà subito sintonia che potrebbe essere aiutata dal fatto che entrambi sono single e che il divario di età tra loro non è poi così grande. Alla fine la protagonista dovrà rinunciare ai suoi sogni (a volte anche molto spinti) nei confronti del collega? Chi ha seguito il primo passaggio della fiction sa bene che a spuntarla non sarà proprio la giovane appena arrivata ma che alla lunga, toccherà ad Imma farlo, ma a quale costo?



