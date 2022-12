Immacolata, come si festeggia in Italia?/ 8 dicembre: alberi, presepi e…

Come si festeggia l’Immacolata in Italia? Oggi, 8 dicembre 2022, si festeggia l’Immacolata Concezione e, contrariamente a quanto si tende a pensare, non ha nulla a che vedere con il dogma della verginità di Maria, bensì con il Concepimento senza peccato originale: la Madonna è stata concepita, a differenza degli uomini, appunto senza peccato. Chiusa questa parentesi di natura prettamente storica, andiamo a scoprire quali sono le tradizioni più diffuse lungo lo Stivale per celebrare la giornata odierna.

Da tradizione, il giorno dell’Immacolata si addobba l’albero di Natale e si inizia a preparare il presepe. Una consuetudine che si è sviluppata in maniera totalmente slegata dalla nascita di Gesù: molto più semplicemente, essendo l’8 dicembre la prima data utile nell’ultimo mese dell’anno per dedicarsi agli addobbi in casa senza sottrarre tempo utile agli impegni lavorativi, da sempre si fa coincidere la decorazione dell’albero e l’allestimento del presepe con tale giornata.

IMMACOLATA, COME SI FESTEGGIA IN ITALIA? LE CERIMONIE RELIGIOSE

Per quanto concerne invece le celebrazioni strettamente più religiose, il giorno dell’Immacolata è data di processioni in numerosi Comuni italiani. A Roma Papa Francesco si recherà, nel pomeriggio (ore 16), in piazza di Spagna per il tradizionale omaggio alla statua dell’Immacolata (piazza Mignanelli), tradizione che negli ultimi due anni era stata sospesa per via della pandemia di SARS-CoV-2 e per evitare gli assembramenti che si sarebbero inevitabilmente venuti a creare. La presenza del Pontefice è una tradizione che risale addirittura all’anno 1953.

Infine, in molte famiglie l’Immacolata rappresenta il momento adatto per dedicarsi ai mercatini natalizi, dove comprare nuovi personaggi utili ad arricchire il presepe. Quelli di Bolzano e Aosta sono i più conosciuti e “sentiti”, mentre a Napoli, tra i negozi di San Gregorio Armeno, particolarmente presi d’assalto in occasione del Ponte dell’Immacolata, si va a caccia dell’occasione e soprattutto delle statuette più curiose del mondo, che prendono di mira e caricaturizzano i personaggi famosi e dell’universo politico nostrano.











