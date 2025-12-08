L'Atto di Venerazione a Maria presso la statua dell'Immacolata Concezione in Piazza di Spagna: la prima preghiera di Papa Leone XIV per l'8 dicembre

IL PRIMO ATTO DI VENERAZIONE ALL’IMMACOLATA CON PAPA LEONE XIV: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 8 DICEMBRE 2025

Appena un anno fa, in condizioni di salute tutt’altro che “ferree”, Papa Francesco celebrava l’ultimo suo Atto di Venerazione a Maria nel giorno dell’Immacolata Concezione: oggi 8 dicembre 2025 sarà invece il primo atto di preghiera con Papa Leone XIV nella solennità dedicata alla Vergine Madre di Dio, nata senza peccato come riporta il dogma di fede approvato dalla Chiesa Cattolica con la bolla Ineffabilis Deus di Pio IX nel 1954.

E dunque torna ad essere Roma protagonista, dopo il lungo ed emozionante primo viaggio apostolico di Papa Leone in Libano e Turchia: oggi si celebra uno dei primi riti che porteranno nelle prossime settimane al Santo Natale 2025, con eventi in programma fin dalle prime ore del mattino per celebrare la grande giornata di solennità per l’Immacolata Concezione di Maria. Come da tradizione, attorno alle 7 del mattino saranno i Vigili del Fuoco a deporre in cima alla statua della Madonna posta in Piazza Mignanelli, a ridosso di Piazza di Spagna, una ghirlanda di fiori: a seguire – attorno alle ore 8.30 – è attesa la banda della Gendarmeria Vaticana per eseguire inni e canti a Maria Immacolata.

L’appuntamento con le celebrazioni del 8 dicembre si sposta solo momentaneamente in Piazza San Pietro alle ore 12 con il consueto Angelus diretto da Papa Leone XIV, e relativo messaggio di pace ribadito dal balcone del Vaticano con abbraccio e sguardo al resto della cristianità. Nel pomeriggio alle ore 16 è invece previsto l’Atto di Venerazione vero e proprio davanti alla statua dell’Immacolata Concezione: accolto dal cardinale vicario di Roma Baldo Reina e dal sindaco Roberto Gualtieri, il Santo Padre pregherà ai piedi della colonna alta fino 12 metri dedicando un breve discorso alla Città Eterna in questa grande festa mariana.

LA MADONNA, L’APPELLO DI PACE E LA STORIA DELL’ATTO DI VENERAZIONE

Sarà possibile seguire ogni passaggio delle celebrazioni di Papa Leone XIV per l’Immacolata Concezione, dall’Angelus fino all’Atto di Venerazione, come sempre sui canali social di Vatican News e su Tv2000, l’emittente dei vescovi italiani. In attesa dei discorsi del Pontefice in arrivo in questa lunga giornata di festeggiamenti, occorre ricordare come la tradizione dell’atto di preghiera davanti alla statua della Madonna arriva da molto lontano e si celebra ogni 8 dicembre, arricchita anche dalla novena all’Immacolata che scatta il 29 novembre e si è conclusa nella giornata di ieri.

Appena tre anni dopo la bolla papale sull’Immacolata Concezione di Maria, la Chiesa fece erigere il monumento in Piazza di Spagna, inaugurato l’8 dicembre 1857: la tradizione di deporre i fiori proviene però da Papa Pio XII che era solito inviare ghirlande fiorite ogni anno per la ricorrenza dell’Immacolata, mentre l’omaggio in presenza vero e proprio cominciò per volere di San Giovanni XXIII nel 1958, seguito poi da tutti i suoi successori.

San Papa Paolo VI portò gli omaggi alla statua della Vergine – realizzata in bronzo in cima alla colonna nettamente visibile in Piazza Mignanelli, ad un passo da Piazza di Spagna, praticamente in asse con la Fontana della Barcaccia – al termine del Concilio Vaticano II, mentre storiche sono poi divenute le preghiere dette da San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Piccola curiosità legata allo stretto rapporto tra i pompieri e la statua della Vergine: per erigere quella complessa opera artistica ci vollero ben 220 vigili del fuoco che nell’Ottocento contribuirono a fissare in sicurezza la colonna.

Da allora, ogni anno, un pompiere sale con la scale per deporre una ghirlanda al braccio di Maria. Oggi dunque inizia la tradizione dell’Atto di Venerazione con Papa Leone XIV, pronto ad affidare alla Madonna un ulteriore appello di pace e fraternità, a partire dalla città di Roma ma con orizzonte comune per l’umanità funestata da guerre e preoccupanti scenari internazionali.

DIRETTA VIDEO PAPA LEONE XIV: IMMACOLATA, ANGELUS, ATTO DI VENERAZIONE