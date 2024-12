PAPA FRANCESCO IN PIAZZA DI SPAGNA PER L’ATTO DI VENERAZIONE ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

Si rinnova nel pomeriggio di oggi 8 dicembre 2024 la tradizione della Chiesa Cattolica a Roma di rendere un Atto di Venerazione alla statua dell’Immacolata Concezione di Maria tra Piazza Mignanelli e Piazza di Spagna: nell’inusuale contemporaneità della domenica di Avvento con la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, dopo la Santa Messa e l’Angelus celebrati questa mattina in Vaticano, Papa Francesco si recherà attorno alle ore 16 nel cuore di Roma Capitale per rendere omaggio alla statua della Madonna, chiedendo simbolicamente la protezione e la cura per l’intera Città Eterna.

Santa Messa Immacolata Concezione, diretta video 8 dicembre 2024/ Angelus di Papa Francesco: il dono di Maria

Da qui fino al 6 gennaio 2025 saranno diversi i momenti da seguire in diretta tv e video streaming con Papa Francesco per le celebrazioni dell’Avvento, del Natale e dell’Epifania: i collegamenti restano quelli canonici come la diretta tv su Tv2000 e video streaming sul canale YouTube di Vatican News, mentre per l’Atto di Venerazione all’Immacolata Concezione è prevista anche la copertura su Rai 1 dell’intero evento con il Santo Padre in Piazza di Spagna. Si parte con la diretta Rai alle ore 15.30 con l’omaggio di Roma alla Madonna previsto per le ore 16 davanti alla statua della Immacolata Concezione.

ENCICLICA DILEXIT NOS/ "Se non amiamo il cuore carnale di Cristo la nostra fede è solo un discorso"

COS’È L’ATTO DI ROMA A MARIA IMMACOLATA: STORIA E TRADIZIONE, DAI VIGILI DEL FUOCO A PAPA FRANCESCO

Come sottolinea il Vicariato di Roma nell’annunciare l’evento in programma oggi pomeriggio 8 dicembre 2024 in Piazza Mignanelli, è tradizione che in ogni solennità dell’Immacolata Concezione di Maria la cittadinanza romana porti l’omaggio alla statua della Vergine. Chiunque tra i semplici cittadini per 24 ore potrà portare doni, omaggi o semplicemente raccogliersi in un momento di preghiera per affidare alla Madre di Dio tutti i propositi e le intenzioni di questa fine anno molto convulsa.

Fondazione PRO Rete Mondiale di Preghiera del Papa/ “La speranza come azione e la costruzione della pace”

Inizieranno i Vigili del Fuoco con la tradizionale visita alle ore 7 con la deposizione della ghirlanda di fiori sul braccio dell’Immacolata Concezione: si ricordano così i primi 220 pompieri che l’8 dicembre 1857 eressero il monumento dedicato all’Immacolata Concezione, dogma di fede annunciato appena 3 anni prima dalla bolla pontificia di Pio IX “Ineffabilis Deus” (una verità di fede che riconoscere Maria nata senza alcun peccato oltre che mai peccatrice per il resto della sua esistenza). Da allora è tradizione che la città di Roma si faccia prossima alla statua in Piazza di Spagna ogni 8 dicembre, elemento poi ripreso con costanza da Papa Francesco che ogni anno del suo Magistero ha trovato il tempo per la visita ufficiale davanti alla statua in Piazza Mignanelli e Piazza di Spagna.

L’arrivo del Santo Padre è previsto appunto per le ore 16 con la folta accoglienza dei fedeli romani assieme al sindaco Roberto Gualtieri e al cardinale Baldassare Reina, nuovo Vicario Generale della Diocesi di Roma: assieme davanti al monumento dedicato alla Madonna (alto 12 metri e progettato dall’architetto Luigi Poletti) reciteranno la preghiera e lasceranno omaggi floreali alla statua eretta in marmo dallo scultore Giuseppe Obici. Gli omaggi saranno poi continui per l’intera giornata, dai semplici cittadini agli ordini religiosi, dai rappresentanti dei lavoratori delle principali società e municipalizzate romane: preghiere, canti, inni e doni alla Madonna celebrando e richiedendo la protezione della Regina della Pace all’intera cittadinanza. Non ci è un testo fisso della preghiera di venerazione all’Immacolata in quanto ogni anno il Vaticano con Papa Francesco produce un inno particolare per richiedere l’affidamento della Vergine alla città di Roma e, simbolicamente, all’intera cristianità: ecco qui il testo dell’ultimo Atto di venerazione all’Immacolata Concezione dello scorso 8 dicembre 2023, con la preghiera del Papa legata alla speranza di un’amore eternamente vittorioso sull’odio e le violenze.

GUARDA QUIIN DIRETTA L’ATTO DI VENERAZIONE ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE IN PIAZZA DI SPAGNA A ROMA