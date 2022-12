Immacolata Concezione, diretta video 8 dicembre/ Angelus Papa Francesco: Atto a Maria

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA, L’ATTO DI VENERAZIONE TORNA IN PRESENZA

Torna in presenza con Papa Francesco la grande Festa dell’Immacolata Concezione di Maria dopo i due anni della pandemia che avevano visto annullarsi l’evento presso Piazza di Spagna a Roma, a due passi dal Vaticano. La tradizione dell’omaggio alla statua dell’Immacolata in Piazza Mignanelli a ridosso di Piazza di Spagna – preceduta dal consueto Angelus del mezzogiorno – sarà celebrata nel suo momento clou con l’arrivo del Santo Padre, in diretta video streaming sui canali ufficiali del Vaticano, sulla Rai e su Tv2000. Come da tradizione, la giornata romana della Festa dell’Immacolata Concezione di Maria si apre con i Vigili del Fuoco che alle ore 7 saliranno fino in cima alla statua per deporre la ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine, in memoria dei 220 colleghi che l’8 dicembre 1857 inaugurarono il monumento in Piazza di Spagna.

Come ogni 8 dicembre la Chiesa Cattolica celebra l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria che riguarda il dogma di fede proclamato l’8 dicembre 1854 da Papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”: con il dogma dell’Immacolata si intende che la Madonna non è mai stata “toccata” dal peccato originale, preservata fin dal primo momento della nascita. «Dio – si legge il Catechismo della Chiesa cattolica – ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata». Nella bolla papale sulla Festa dell’8 dicembre si legge poi come «La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale».

INFO DIRETTA VIDEO STREAMING: LA GIORNATA DELL’IMMACOLATA CON PAPA FRANCESCO

Come già anticipato, dopo due anni di “sospensione” per via delle ben note problematiche Covid, riprende la tradizione dell’Atto di Venerazione di Papa Francesco nel giorno dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. In primo luogo la recita dell’Angelus alle ore 12 in Piazza San Pietro per la celebrazione dell’8 dicembre: a seguire, l’arrivo del Pontefice in Piazza di Spagna è previsto sempre oggi alle ore 16, il tutto con diretta in video streaming sul canale YouTube di Vatican News, in tv su Rai1 e Tv2000. Il Papa sarà accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis e dalle autorità civili: dopo i saluti, pregherà davanti al monumento dedicato alla Madonna e lascerà dei fiori alla sua base riprendendo la tradizione iniziata da Pio XII nel 1953 ma interrotta nel 2020 e 2021.

O meglio, lo scorso anno Papa Francesco a sorpresa decise comunque di presentarsi per l’atto di Venerazione presso la statua di Piazza di Spagna ma lo fece poco dopo le ore 6 all’alba per evitare assembramenti in periodo ancora “caldo” della pandemia. «Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace, specialmente per il martoriato popolo ucraino»: lo ha detto Papa Francesco affidando alla Madonna Immacolata il futuro e il presente dell’Ucraina “impegnata” nella lunga guerra contro la Russia. Durante l’Atto di Venerazione in Piazza di Spagna, il Papa ha promesso che ricorderà nuovamente «la martoriata Ucraina» per richiedere ancora una volta la pace immediata.

ANGELUS PAPA FRANCESCO PER L’IMMACOLATA CONCEZIONE: COSA HA DETTO LO SCORSO ANNO

In attesa delle celebrazioni attese oggi per l’Immacolata Concezione di Maria con Papa Francesco – prima l’Angelus speciale dell’8 dicembre, poi l’Atto di Venerazione presso la statua della Vergine in Piazza Mignanelli-Piazza di Spagna – ecco il messaggio che solo un anno fa il Santo Padre lesse per celebrare la tradizione del dogma di fede sulla Madonna. «Il Vangelo della Liturgia di oggi, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, ci fa entrare nella sua casa di Nazaret, dove riceve l’annuncio dell’angelo (cfr Lc 1,26-38). Tra le mura di casa una persona si rivela meglio che altrove. E proprio in quella intimità domestica il Vangelo ci dona un particolare, che rivela la bellezza del cuore di Maria. L’angelo la chiama “piena di grazia”. Se è piena di grazia, vuol dire che la Madonna è vuota di male, è senza peccato, Immacolata», spiegava Papa Francesco illustrando il motivo per cui la Chiesa ha delineato questo particolare dogma di fede.

«Com’è il cuore di Maria?», si chiedeva ancora durante l’Angelus del 8 dicembre 2021 il Santo Padre; «Ricevuto il più alto dei complimenti, si turba perché sente rivolto a sé quanto non attribuiva a sé stessa. Maria, infatti, non si attribuisce prerogative, non rivendica qualcosa, non ascrive nulla a suo merito. Non si autocompiace, non si esalta. Perché nella sua umiltà sa di ricevere tutto da Dio. È dunque libera da sé stessa, tutta rivolta a Dio e agli altri. Maria Immacolata non ha occhi per sé. Ecco l’umiltà vera: non avere occhi per sé, ma per Dio e per gli altri». La perfezione di Maria, la sua Grazia che si celava nell’Annunciazione dell’Angelo ma anche già dal suo concepimento come rappresenta il dogma dell’Immacolata Concezione: «Chiediamo alla Madonna una grazia: che ci liberi dall’idea fuorviante che una cosa è il Vangelo e un’altra la vita; che ci accenda di entusiasmo per l’ideale della santità, che non è questione di santini e immaginette, ma di vivere ogni giorno quello che ci capita umili e gioiosi, come la Madonna, liberi da noi stessi, con gli occhi rivolti a Dio e al prossimo che incontriamo. Per favore, non perdiamoci di coraggio: a tutti il Signore ha dato una stoffa buona per tessere la santità nella vita quotidiana! E quando ci assale il dubbio di non farcela, o la tristezza di essere inadeguati, lasciamoci guardare dagli “occhi misericordiosi” della Madonna, perché nessuno che abbia chiesto il suo soccorso è stato mai abbandonato!».













