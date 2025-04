Immagina che, film su Italia 1 con Eddie Murphy

Sabato 19 aprile 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, il film fantasy per famiglie dal titolo Immagina che. La pellicola è stata prodotta nel 2009 dalla Nickelodeon Movies ed è diretta da Karey Kirkpatrick, film maker che aveva esordito tre anni prima con il film d’animazione La gang del bosco. La colonna sonora è invece firmata da Mark Mancina, compositore che ha lavorato a diversi progetti di successo, quali Bad Boys (1995), Tarzan (1999) e Oceania (2016).

Nei panni dell’uomo d’affari Evan Danielson troviamo l’attore e comico di fama internazionale Eddie Murphy, interprete di diversi cult movie, come Una poltrona per due, Il principe cerca moglie e Beverly Hills Cop. La figlia di Evan, la piccola Olivia, ha invece il volto di Yara Shahidi, recentemente impegnata nella sitcom Black-ish e nel suo spin-off Grown-ish. Nel cast del film Immagina che anche Thomas Haden Church, Martin Sheen, Ronny Cox, Stephen Rannazzisi e Nicole Ari Parker.

La trama del film Immagina che: una strana “coperta di Linus” che dà poteri di veggenza a una bimba…

Immagina che racconta la storia di Evan, un importante e talentuoso business man, che da tempo è separato da sua moglie, con cui ha avuto la piccola Olivia che lui adora. Purtroppo Evan è costretto a trascorrere molto tempo lontano da sua figlia a causa del suo lavoro, ma un giorno scopre che Olivia ha una dote davvero unica: riesce a prevedere con estrema precisione i futuri avvenimenti finanziari.

Per questo motivo il protagonista inizia a passare più tempo con lei, per capire le origini di questo suo potere. La piccola gli racconta di comunicare con dei personaggi immaginari, i quali le darebbero le informazioni riguardanti il mondo della finanza. Olivia non sbaglia un colpo e, per riuscire a godere un po’ di più della compagnia di suo padre, continua a comunicargli quanto riferito dai suoi amici magici.

Nel frattempo un collega di Evan, John, geloso del suo successo, inizia a fare ricerche su di lui per capire come faccia a scoprire sempre la mossa giusta da fare. Evan, invece, è ormai ossessionato dai poteri di sua figlia e, per questo motivo, una notte decide di introdursi in casa per rubare la coperta sotto cui la piccola si nasconde per parlare con le creature. Olivia, delusa dal comportamento di suo padre, decide di regalargli la coperta e lo informa di non voler mai più stare con lui. È così che Evan, preso dai rimorsi, capisce di avere commesso un terribile errore e tenta di farsi perdonare dalla figlia abbandonando una riunione importante per poter assistere alla sua recita.