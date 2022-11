Immagina che/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy

Immagina che, film di Italia 1 diretto da Karey Kirkpatrick

Immagina che va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 23.20 oggi 5 novembre 2022. Si tratta di un film di genere commedia e drammatico dell’anno 2009. La regia è di Karey Kirkpatrick, il quale ha più volte collaborato con uno dei protagonisti, ossia Eddie Murphy, ma può anche vantare una durevole collaborazione con la DreamWorks Pictures.

Tra i principali interpreti troviamo proprio Eddie Murphy, forse l’attore afroamericano più famoso di Hollywood, Yara Shahidi, Thomas Haden Church, Nicole Ari Parker, Ronny Cox. La colonna sonora del film è diretta da Marc Mancina. L’opera è stata distrutta dalla critica e anche dal pubblico nonostante la presenza di Eddie Murphy sembra essere sempre una garanzia dal punto di vista del box office. Il film l’hanno visto in molti, ma i punti interrogativi sono tantissimi.

Immagina che, la trama del film

Passiamo alla trama di Immagina che. Evan Danielson (interpretato da Eddie Murphy), un noto genio della finanza molto indaffarato non ha proprio una vita felice. Il suo matrimonio è fallito, a causa dei numerosi impegni derivanti dal proprio lavoro, e spesso e volentieri, sempre per colpa del lavoro, trascura la figlia Olivia (interpretata da Yara Shahidi).

Nonostante le difficoltà personali, dal punto di vista lavorativo sembra che ci sia una importante svolta: si trova a un passo da una importante promozione che da sempre si contende con il collega Johnny Whitefeather (interpretato da Thomas Haden Church). Proprio in questo momento così complesso della sua vita lavorativa, però, si trova a doversi prendere cura della propria figli e questo non lo rende affatto contento.

Tuttavia, tutto cambia quando scopre il potere della piccola, la quale riesce, con estrema precisione, a indovinare quali affari si concluderanno all’interno del mercato finanziario. Tutto ciò grazie ad una copertina viola, dalla quale non si divide mai. Con enorme sorpresa del padre, il quale approfitta del suo super potere immediatamente, Olivia intuisce che proprio grazie a questa abilità potrebbe riuscire a trascorrere più tempo con lui. E questo è proprio ciò che succede: il tempo trascorso insieme aumenta, così come i successi lavorativi di Evan. Un successo che, tuttavia, non passa inosservato. Il suo collega, infatti, si impegna per capire cosa sta succedendo e, anche la piccola Olivia, capisce che il padre è più interessato alla copertina magica che a lei.

