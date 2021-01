Immagini auguri Befana 2021/ Frasi e gif per WhatsApp e Facebook: il premier Conte..

Immagini sacre e auguri Befana 2021 tra gif, frasi e filastrocche per i social, Facebook e WhatsApp

La notte più fantasy dell’anno porterà con se anche un carico di immagini auguri Befana che affolleranno i nostri telefoni nella giornata di oggi, 6 gennaio. Se ieri sera la battuta e le gif più utilizzate erano quelle legate a scope e dolcini da portare ai bambini cercando di fare un po’ i simpatici prendendo di mira sorelle, amiche e mamme, quest’oggi le immagini più usate saranno sicuramente quelle religiose perché legata alla manifestazione di Gesù al mondo. E allora via con le immagini dei Re Magi che arrivano alla famosa grotta, a immagini della Sacra famiglia e anche auguri speciali di serenità e felicità che mai come in questo anno sono al centro di tutto a causa di questa Pandemia che tra aperture e chiusure va avanti ormai da un anno.

Immagini auguri Befana 2021, frasi e filastrocche WhatsApp e Facebook: il premier Conte..

Il vero cult anche di questa Epifania, però, sarà ancora il premier Conte. Dopo aver fatto compagnia con puntate in stile soap tra un DPCM e l’altro, il presidente del Consiglio è anche protagonista in questa giornata in cui tutti sono alla ricerca di immagini auguri Befana 2021 in cui lo vediamo gestire il traffico permettendo solo alle Befane di uscire quest’oggi in piena zona rossa in tutta Italia. Sempre il premier è quello che gestisce anche il flusso di “invitati” alla capanna facendo notare che i Re Magi sono tre adulti e che lui ha permesso la circolazione solo a due di loro, uno dovrà fingersi minorenne per arrivare a portare i suoi doni a Gesù Bambino? Lo spirito e l’ironia non devono mancare, soprattutto in questo periodo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA