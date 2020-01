Immagini auguri Befana, buona Epifania 2020/ Foto via WhatsApp: gallery di meme e GIF

L’Epifania è pronta a portarsi via tutte le feste, ma possiamo salutarle con gli ultimi auguri. E quale miglior modo di farli se non con immagini da scaricare e mandare su WhatsApp per una Buona Befana e Buona Epifania 2020? Il 6 gennaio è ormai arrivato, quindi se siete a corto di idee per sorprendere amici e parenti, siete nel posto giusto. Come è successo per gli auguri di Natale e Capodanno, abbiamo dei suggerimenti per voi, utili anche per auguri via Facebook, Instagram e Twitter. Nell’era dei social bisogna essere al passo coi tempi, infatti le immagini di auguri sono diventate la versione moderna delle cartoline di auguri che ci si scambiava anni fa. Uno degli aspetti positivi di questa nuova moda è il fatto di poter raggiungere facilmente più persone e di poter inviare le immagini in maniera simultanea. Quindi il tempo vi serve solo per scegliere quelle giuste. Ci sono le “classiche” e le GIF per chi è stanco delle normali immagini statiche, che possono sembrare noiose e “superate”.

IMMAGINI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: COME SCARICARLE

Anche per questo motivo circolano in Rete immagini divertenti per auguri di Buona Befana e Buona Epifania 2020. In fono alla pagina troverete, dunque, anche quelle simpatiche. Se invece questo genere di foto non fanno per voi, potete optare per i meme da inviare ai contatti con cui avete più confidenza e quelli con cui scherzate abitualmente. Queste sono senza dubbio le immagini più belle, ma ce ne sono alcune per “spaventare” più che sorprendere. Potete optare anche per la Befana brutta, da usare come una sorta di monito… Ma sapete come scaricare le immagini per poi condividerle? Per salvare ad esempio quelle che vi proponiamo noi, dovete cliccare col tasto destro del mouse sulla foto e scegliere la voce “Salva con nome”. Così dovete scegliere la cartella in cui salvarla, lì troverete le immagini che quindi saranno pronte per essere condivise. Anche per smartphone e tablet la procedura è semplice: dovete posizionare il dito sull’immagine con un “tap” più lungo, quindi “salva” per memorizzare le immagini sul dispositivo.





