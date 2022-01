IMMAGINI AUGURI BEFANA E BUONA EPIFANIA 2022/ Foto e gif: occhio al palo della luce

E’ tempo di un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le immagini d’auguri per la befana e l’epifania 2022. Ovviamente si tratta di una festa, di una giornata di divertimento, e di conseguenza la maggior parte degli scatti legati all’evento che si celebra il 6 gennaio, sono divertenti e ironici. Immancabile la vecchina con la scopa, magari con uno sfondo di una luna e un cielo stellato, o fatta in versione cartoon e giocosa. Non mancano poi le immagini d’auguri per la befana e l’Epifania 2022 con le frasi, a cominciare dalle storiche citazioni di Papa Benedetto XVI, come ad esempio questa sui Re Magi: “I Re Magi erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremmo definire la “firma” di Dio, una firma che l’uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare”.

Belle anche queste parole di San Giovanni Crisostomo: “I magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella ma videro la stella perché si erano messi in cammino”. Fra le tante immagini pubblicate sul web e sui social noi ne abbiamo scelta una di una befana un po’ pasticciona, finita contro un palo della luce: ovviamente si tratta di un fantoccio, ma merita la pena vederla. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

It's 6 January. From Italy have a happy Epiphany!

Hope for the nice one, la Befana brings you lots of candies! For the naughty one who get coal, well wish you good luck for the next year.#AzzurrinaTGG #indiedev #LaBefana pic.twitter.com/toZthz1ANp — Pierluigi Caputo (@PierluigiCaputo) January 6, 2020

IMMAGINI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2022, FOTO E GIF DA INVIARE: “COSA PORTERÀ?”

È il momento di inviare gli auguri di buona Befana, dato che oggi, giovedì 6 gennaio 2022, è il giorno dell’Epifania: quale migliore modo di farlo se non attraverso delle simpatiche immagini? È possibile spedirle al mittente tramite Whatsapp, Telegram o sui social network. Ne siamo certi, anche grazie ai nostri consigli, che le immagini di auguri per la Befana affolleranno nelle prossime ore gli smartphone di tutti gli italiani, strappando loro un sorriso.

Festa della Befana/ Una giornata magica e malinconica che “tutte le feste porta via”

La speranza di chiunque è che l’Epifania, che tutte le feste si porta via, possa regalare gioia e serenità, soprattutto in questo momento in cui in molti si ritrovano a combattere contro la pandemia di Covid-19. La pace, dunque, prima di tutto. I più piccoli e non solo, però, attendono inevitabilmente anche di potere tirare fuori dalle proprie calze innumerevoli leccornie: caramelle, dolcetti e barrette di cioccolato. Oltre che di scartare tanti regali. Cosa porterà loro la Befana quest’anno? “Un bel messaggio di dolcissimi auguri: con carboni e dolcetti, riempie le calze sui caminetti, sulla scopa vola via, con i doni nella scia! Al risveglio con stupore ti ringraziamo per il tuo amore!”, ecco una filastrocca ad hoc per rispondere alla domanda.

Immagini auguri Befana, buona Epifania 2022: le migliori

Al di là di speranze, calze e regali, veniamo adesso alle immagini di auguri per la Befana e di buona Epifania 2022. Amiche, sorelle, mamme e compagne sanno che non riusciranno a scampare ai vostri messaggi neanche quest’anno. “Stanotte ho alzato gli occhi al cielo e in mezzo a milioni di stelle ho visto te, mi spieghi dove te ne vai con quella scopa?”, scrive qualcuno. E ancora: “Se tutte le Befane fossero come te, staremmo tutti davanti al camino in attesa di vederti arrivare… Tanti auguri amore mio!”.

E se delle immagini auguri per la Befana ne hai piene le… calze, allora eccoti un’altra immagine ad hoc per rispondere ai messaggi di buona Epifania 2022. “Volevo informare amici e parenti che quest’anno non partecipo a concorsi per Befane, mi sono ritirata perché sul mercato c’è troppa concorrenza!”

BUONGIORNO A TUTTI VOI AMICI DI TWITTER CON UN GRANDE ABBRACCIO E SERENA GIORNATA E COMUNQUE IO CHIST ANNO NUN FACCIO A BEFANA 😂😀😂😀🇮🇹🇮🇹🇮🇹✋✋🖤🖤🤗🤗🤗👍👍💪❤❤😘😘🌻🌻🌼🌼🌹🌹🌷🌷🍀🍀☕☕☕😍😍😍 pic.twitter.com/fHOpfJytxr — MARIA TARANTINO 🖤✋🇮🇹🇮🇹💚🎅🌲 (@patrizi98471293) January 3, 2022





