IMMAGINI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2022/ Foto e gif Whatsapp: “Dolci o carbone?”

Oggi è la vigilia della Befana 2022, ricorrenza che cade il 6 gennaio, per cui è il momento di andare a trovare le immagini più adatte da inviare per gli auguri di Buona Epifania: foto, video, meme, gif e tanto altro. È possibile spedirle ad amici e parenti attraverso Whatsapp, Telegram o sui social network come Facebook e Instagram. Non resta dunque che cercare le migliori!

In occasione della festa della Befana, in genere, in molti si divertono prendendosi la briga di accostare a mogli, madri, sorelle e amiche la figura della vecchietta che “vien di notte con le scarpe tutte rotte” per portare a bambini e non dolciumi oppure carbone. In questi casi è meglio scegliere la frase e l’immagine più adatta alla destinataria, anche in modo da evitare qualche offesa. L’obiettivo infatti è piuttosto quello di strapparle un sorriso. Vediamo dunque quali foto e video possiamo utilizzare. (Agg. di Chiara Ferrara)

IMMAGINI AUGURI BUONA BEFANA: CHE MESSAGGI MANDARE SU WHATSAPP?

Se siete alla ricerca delle immagini auguri buona Befana per inviare i messaggi di buona Epifania 2022 ai vostri contatti, significa che ormai queste Festività natalizie sono davvero agli sgoccioli e che il tempo per disfare l’albero di Natale e rimuovere addobbi e decorazioni dalle vostre case è ormai prossimo a palesarsi. Domani sarà infatti il 6 gennaio, data che da tradizione chiude la parentesi festiva, e in tale occasione, accanto ai consueti testi inviati via WhatsApp o altre applicazioni per gli smartphone, sarà tempo di inoltrare le foto e le gif più divertenti per strappare un sorriso con leggera ironia (senza sconfinare nella volgarità né offendere oltremodo il genere femminile) ai vostri cari e ai vostri amici.

Gli spunti, come sempre, non mancheranno. Già negli anni scorsi, infatti, siamo stati abituati a osservare un’autentica valanga di immagini auguri Befana sulle piattaforme social: Facebook, certo, ma anche e soprattutto Twitter e Instagram, su cui, digitando il giusto hashtag per questa ricorrenza, è possibile imbattersi in una vera e propria selva di contenuti multimediali, tale da generare il proverbiale “imbarazzo della scelta”.

IMMAGINI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2022: ALCUNI ESEMPI

Se siete quindi a caccia di spunti e immagini per i vostri auguri della Befana, il primo suggerimento che vi forniamo è quello di connettervi alla rete e di consultare non soltanto i social media sopra menzionati, ma anche i siti web specializzati nella creazione e nella diffusione di foto, animate e non.

Per agevolarvi la ricerca, tuttavia, noi de “IlSussidiario.net” ci permettiamo di fornirvi alcune idee estrapolate direttamente dal passato, con particolare riferimento a Twitter, e che possono essere adattate tranquillamente e senza problemi di sorta all’Epifania 2022. Ecco quindi qua di seguito una breve selezione di immagini auguri Befana in grado di far sorridere e che, speriamo, potrebbero fare al caso vostro.

“auguri befana”

“dove hai lasciato la scopa?”

“hai lavorato stanotte?”

“hai preso freddo?” pic.twitter.com/9Glhzaet1m — Zia Giana (@ansiolitic4) January 6, 2019

Quando – ancora nel 2017 – un uomo fa gli auguri a una donna per la Befana… #Epifania2017 pic.twitter.com/CzaUGnLEui — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 6, 2017

Sto aspettando i simpaticoni di turno che mi diranno auguri befana……..😱😱😱🚑🚑🚑🚑🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JzpPRrtDtr — beatrice murgia ♥️⚪️⚫️ (@SabegloMurgia) January 4, 2019





