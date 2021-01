Immagini auguri Befana/ Frasi e filastrocche WhatsApp e Facebook: scope e gif animate

Immagini auguri Befana per WhatsApp e Facebook: scope e gif animate

Il giorno più bello dell’anno, almeno per i più piccoli, è arrivato. Mentre le immagini di auguri per la Befana invadono i social, i bambini pensano ai dolci che questa notte arriveranno nelle loro case. I genitori, invece, sono a caccia di foto di scope, gif animate ma anche frasi e filastrocche da mandare ad amici e parenti che anche oggi, in piena zona rossa, dovranno stare un po’ lontani. Tra stasera e domani, mercoledì 6 gennaio 2021, frasi e immagini di Buona Befana invaderanno WhatsApp, Facebook, Instagram e chi non vorrà optare per foto e immagini sacre, potrà scegliere invece immagini profane con tanto di frasi tipiche del periodo al grido di “Abbiamo visto il suo curriculum ed è stata selezionata. Può passare a prendere la scopa!” o ancora “Se qualcuno ti dà della Befana non offenderti. Ti sta dicendo che sei un’epifania, una manifestazione di bellezza e grazia” o quelle dedicate ai più piccoli come: “Zitti, zitti bambini buoni, presto presto già a dormire: la Befana è per venire con il suo sacco pieno di doni!”.

Filastrocche e frasi sacre per gli auguri Befana 2021

Sullo sfondo, insieme alle immagini auguri Befana, rimangono anche le amate filastrocche di auguri tra storie di donne anziane a cavallo della scopa, doni magici e storie di fratellanza e amicizia. A queste vanno unite quelle sacre citando proprio il nostro Papa e scrivendo nel nostro messaggio: “I Magi ci insegnano ad alzare lo sguardo verso la stella e a seguire i desideri del nostro cuore. Ci insegnano a non accontentarci di una vita mediocre ma a lasciarci sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello”. Se proprio volete andare sul classico non vi rimane che optare per la solita filastrocca: “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col vestito alla romana: Viva viva la Befana!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA