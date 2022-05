Immagini auguri buon 1 maggio 2022/ Foto, gif e disegni per la Festa del Lavoro

IMMAGINI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2022, FOTO E DISEGNI

Non solo frasi per fare gli auguri di Buon 1 maggio 2022, ma anche immagini per celebrare la Festa del lavoro. Ci sono modi diversi per rendere omaggio a questa giornata speciale: può bastare anche un’immagine da mandare via WhatsApp, Facebook o Instagram, da condividere ad esempio su Twitter, per fare gli auguri a colleghi, amici e parenti. Ci sono cartoline, già pronte o da realizzare unendo le frasi alle immagini della Festa del Lavoro, da condividere o stampare. Ve ne proponiamo diverse, che potete salvare sul vostro cellulare o pc per poi inviarle o pubblicarle.

Per l’occasione potete anche cercare delle immagini e disegni del mestiere che svolgete per fare gli auguri di Buon 1 maggio 2022, da stampare e far colorare ai più piccoli, creando così un momento di condivisione nel quale spiegare di cosa si occupano la mamma e il papà. Potrebbe essere anche un bel modo per spiegare ai bambini l’importanza del lavoro, regalando così loro una caratterizzazione importante di questa festa che poi impareranno a vivere in prima persona crescendo.

IMMAGINI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2022 CON PERTINI E GABER

Ma torniamo alle proposte di immagini per gli auguri di Buon 1 maggio 2022. Ce ne sono diverse in Rete che possono tornarvi utili, anche Gif. C’è una foto in cui il tricolore fa da sfondo ad una frase di Sandro Pertini sul lavoro, ci sono immagini in cui sullo sfondo ci sono alcuni soggetti a rappresentare un determinato mestiere con una frase significativa.

Pensiamo ad esempio a quella del meccanico sopra cui compare la frase di Giorgio Gaber: “Un giorno per chi vive nel lavoro, un giorno per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio”. Ci sono altre soluzioni più “generiche”, cioè immagini con sfondi colorati o in cui vi sono fiori, perché a risaltare è la frase per gli auguri di Buon 1 Maggio 2022. È pur vero che non conta solo la forma, ma soprattutto la sostanza. Ma per la Festa dei Lavoratori potreste anche trovare un giusto equilibrio, del resto gli spunti non mancano.

