Immagini auguri buon 1 maggio 2022/ Le foto più belle: frasi a tema e donne in piazza

Per la festa dell’1 maggio 2022, che si celebrerà domenica prossima, abbiamo selezionato per voi alcune delle immagini più belle per celebrare il giorno dei lavoratori, scatti pescati in rete ed in particolare sui social. Se voleste fare un breve excursus su Twitter troverete un sacco di foto e gif a tema, come ad esempio uno splendido scatto che abbiamo pubblicato poco più sotto in questa pagina, e che ritrae una ragazza in piazza, mentre urla durante una manifestazione, una foto scattata ad Atene nel 2017.

In generale le immagini riguardanti la festa dell’1 maggio sono tutte inerenti lavoratori, operai e manifestazioni in piazza, me nel contempo non possono mancare le foto con le frasi a tema, come ad esempio questa bella citazione a firma Ralph Waldo Emerson, filosofo, scrittore e saggista statunitense scomparso nel 1882, che un giorno parlò così del lavoro: “Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il successo non ti verrà regalato. Devi conquistarlo”. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamenti sulle immagini riguardanti l’1 maggio 2022: qui di seguito alcuni esempi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IMMAGINI AUGURI 1 MAGGIO, BUONA FESTA DEL LAVORO, LE FOTO E LE VIGNETTE PIÙ BELLE

L’1 maggio, in cui si celebra la Festa del Lavoro, è in arrivo: in molti non vedono l’ora di inviare i propri auguri per questa ricorrenza ad amici e parenti, per cui perché non farlo con delle colorate e simpatiche immagini? La redazione de IlSussidiario.net ha raccolto le migliori per i suoi lettori. Foto, gif e vignette simpatiche che riusciranno a strappare un sorriso a chiunque.

A corredo di esse, ovviamente, non possono mancare citazioni e frasi che celebrano questa importante ricorrenza per l’Italia e non solo. “Il lavoratore non è un attrezzo qualsiasi, non si affitta, non si vende”, questa ad esempio di Giuseppe De Vittorio. E ancora: “Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta. Chi gli manca la casa, chi vive da solo. Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco. Chi vive d’amore, chi ha fatto la guerra… Buona festa del Lavoro”.

IMMAGINI AUGURI 1 MAGGIO, BUONA FESTA DEL LAVORO: LE MIGLIORI DA INVIARE SU WHATSAPP

Le immagini di auguri per l’1 maggio, dunque di Buona Festa del Lavoro, che si trovano su Internet sono innumerevoli, con tanti simboli di questa ricorrenza e tanti aforismi a corredo. “Ricordando i tanti lavoratori che hanno lottato e subito ingiustizie per migliorare le nostre vite dandoci diritti e dignità, auguro a tutti un fantastico primo maggio!”, questo un pensiero da inviare ad amici e parenti su Whatsapp.

E ancora: “Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande”, a firma di Steve Jobs.

‘Il lavoratore non è un attrezzo qualsiasi, non si affitta, non si vende’ – Giuseppe Di Vittorio Buon #1maggio a chi lavora, a chi un lavoro non ce l’ha, a chi non smette di lottare per averne uno dignitoso. pic.twitter.com/Uo9YjeWA15 — Enzo Amendola 🇮🇹🇪🇺 (@amendolaenzo) May 1, 2020

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta.

Chi gli manca la casa, chi vive da solo.

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco.

Chi vive in Calabria, chi vive d’amore.

Chi ha fatto la guerra… Buon #1maggio . pic.twitter.com/VEqbzr0TXj — Francesca Rosa D’Ambra (@fr_dambra) May 1, 2020













