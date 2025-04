Mentre ci prepariamo al meritato giorno di pausa di domani legato – ovviamente – alla Festa dei Lavoratori, possiamo anche dedicare le nostre attenzioni alla sempre divertente ricerca delle migliori immagini auguri buon 1 maggio 2025 che proprio domani – appunto, il Primo maggio – dovrete inviare a tutti i vostri amici, parenti e colleghi (specialmente a quelli a casa a riposo!) per festeggiare tutti assieme quella che resta una festività importantissima, oltre che ovviamente sentitissima!

Auguri buon 1 maggio 2025/ Frasi, pensieri e citazioni per la Festa dei Lavoratori

Le possibili immagini auguri buon 1 maggio 2025 sono veramente sempre tantissime e noi abbiamo scelte di curare una piccola selezione trovata interamente su X (oppure Twitter, com’era noto un tempo) che racchiude alcune famosissime foto storiche e un paio di disegni dedicati a questa festività; ma ovviamente se non fossero di vostro gradimento potreste comunque dare una rapida occhiata ai vostri social preferiti o anche – più semplicemente – a Google Immagini, dove troverete migliaia e migliaia di spunti!

IMMAGINI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025: FOTO, DISEGNI E GIF PER RENDERE UNICI I VOSTRI MESSAGGI

Sempre ipotizzando che le immagini auguri buon 1 maggio 2025 che abbiamo accuratamente scelto tra voi possano non piacervi (d’altronde, i gusti non sono tutti uguali!), vi ricordiamo che l’articolo che state leggendo è solamente il terzo di una serie di tre che abbiamo pubblicato in questi ultimi giorni e che potete facilmente recuperare con un paio di click usando la lente d’ingrandimento qua sopra; mentre per facilitarvi il lavoro ve ne lasciamo uno da esempio che potete raggiungere cliccando su queste parole!

Similmente, vi ricordiamo anche – da un lato – che questa carrellata di immagini auguri buon 1 maggio 2025 è solamente la prima che pubblichiamo oggi, con questo articolo che verrà aggiornato altre volte nel corso delle prossime con tantissime nuove proposte originali; mentre infine – poi vi lasciamo veramente alle immagini auguri buon 1 maggio 2025 – vi invitiamo anche a recuperare l’articolo simile a questo dedicato alle frasi di auguri!

Oggi si celebra a livello internazionale la #Festadellavoro. L’idea nacque a Parigi nel 1889 durante il congresso della Seconda Internazionale. La scelta della data è collegata ai gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago.

Buon #primomaggio a tutti! https://t.co/cD2LrShR4j — raicultura (@RaiCultura) May 1, 2018

Celebriamo la Festa dei lavoratori con questa bellissima illustrazione di Mauro Biani dedicata a Ken Loach. Con i suoi film e il suo esempio Loach ci ha sempre ricordato che la solidarietà è il primo passo per costruire un futuro migliore: il cammino continua. pic.twitter.com/TitBo2L47F — libertà (@bontongradito) May 1, 2024