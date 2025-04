Si avvicina la sempre partecipatissima – purtroppo non da tutti – Festa dei lavoratori e visto che noi se ilSussidiario.net vogliamo aiutarvi a portarvi avanti siamo tornati (per la prima volta quest’anno!) a proporvi una serie di immagini auguri buon 1 maggio 2025, come sempre pronte per essere salvate nel vostro cellulare e conservate fino al prossimo giovedì: lo scopo – e sembra quasi superfluo ricordarlo – è quello di permettervi di collezionare tantissime immagini auguri buon 1 maggio 2025 in modo da farvi trovare pronti nel momento in cui dovrete inviarle a tutti i vostri amici, colleghi e parenti per celebrare il Primo maggio!

Auguri buon 1 maggio 2025, Festa dei lavoratori/ Frasi, pensieri e citazioni per il primo maggio

Dato che la prudenza non è mai troppa, quest’anno abbiamo deciso di muoverci con largo anticipo con le proposte per le immagini auguri buon 1 maggio 2025, ma ovviamente da qui al prossimo giovedì continueremo a proporvi tanti altri articoli simili a questo e a quelli (con il consueto invito a recuperarli per avere ancora più immagini nella vostra ‘collezione’) che abbiamo pubblicato negli anni passati; fermo restando che non mancheranno neppure gli spunti sulle frasi da allegare ai vostri messaggini!

Sono queste le cose che non devi mai fare in hotel

IMMAGINI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025: DOVE TROVARE LE FOTO E I DISEGNI PIÙ BELLI

Sempre prima di lasciarvi alla prima (e appunto, non ultima!) serie di immagini auguri buon 1 maggio 2025, vogliamo anche lasciare a chi tra voi avrà un po’ di tempo libero in questi giorni una serie di proposte e spunti per trovare da voi le migliori e più suggestive immagini e foto: ovviamente il punto di partenza non può che essere il motore di ricerca Google Immagini che conserve migliaia e migliaia di spunti pronti per voi, seguito anche dai vari famosissimi social tra Instagram, Twitter/X e Facebook.

Scommesse nuovo Papa, quote bookmaker e nuovi favoriti/ Sfida tra Parolin e Tagle, ma ChtGpt sceglie Zuppi

In entrambi i casi per trovare le immagini auguri buon 1 maggio 2025 potrete cercare tutta una serie di parole chiave abbinate a questa festività come ‘festa del lavoro’ o ‘festa dei lavoratori‘, ma anche ‘Primo maggio‘: tutte parole che vi torneranno utili anche nel caso in cui vogliate cercare delle bellissime e coloratissime GIF utilizzato il classico menù su WhatsApp che si trova cliccando sulla faccina delle emoji e sulla scritta ‘GIF’!

Tina Modotti

‘Donna con bandiera’ 1928

Buon Primo Maggio

Festa dei lavoratori.

🌹 pic.twitter.com/jAj87zaZBD — Cristina (@kittabov) May 1, 2024

Buon #PrimoMaggio a tutti i #lavoratori. Un augurio in particolare a tutti coloro che, anche in un giorno di festa, lavoreranno al servizio della comunità. Buona festa dei lavoratori! @FratellidItalia pic.twitter.com/X1fBxCXaFb — Maria Cristina Caretta (@carettamc11) May 1, 2024

Oggi, 1° maggio, la biblioteca è CHIUSA per la festa dei lavoratorihttps://t.co/aRmDBXmejR pic.twitter.com/w9TuIJDEg9 — Biblioteca Salaborsa (@BiblioSalaborsa) May 1, 2024