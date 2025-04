Si accorcia sempre di più – seppur fortunatamente ne resti ancora parecchio! – il tempo in vista dell’imminente Festa dei Lavoratori con tutti noi che saremo chiamati (nel caso in cui ovviamente lo desideriamo!) ad inviare le nostre migliori immagini auguri buon 1 maggio 2025 a tutti gli amici, i parenti e i colleghi di lavoro che oggi potranno godere di 24 ore di meritata pausa per commemorare e ricordare i sacrifici fatti in passato da orde di lavoratori per garantirci i diritti oggi ben noti!

Auguri buon 1 maggio 2025, Festa dei Lavoratori/ Frasi, canzoni e poesie per il Primo maggio

Dal conto nostro per partecipare a questo importante momento abbiamo deciso di proporvi ancora una volta una ricca carrellata di immagini auguri buon 1 maggio 2025 che sono già pronte tra queste stesse righe per essere trasformate in messaggi in vista della Festa dei Lavoratori; mentre dal conto vostro vi basterà scorrere tutte le nostre proposte di immagini auguri buon 1 maggio 2025 per scegliere quella (o quelle!) che più vi piace in modo da salvarla nel vostro cellulare – vi basta fare uno screen, o ancor più semplicemente tenerla premuta a lungo – ed averla pronta all’invio il prossimo Primo maggio!

IMMAGINI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025: OLTRE A FOTO, DISEGNI E GIF, QUALCHE FRASE PER I VOSTRI MESSAGGI

Dato che le possibilità per le immagini auguri buon 1 maggio 2025 sono – naturalmente – tantissime, possiamo anche immaginare che i nostri sputi possano non soddisfarvi completamente e i questo caso vi ricordiamo che tra queste stesse pagine troverete anche piuttosto facilmente numerosi altri articoli simili a questo (giusto per lasciarvene due esempi: eccovene uno e un altro) pubblicati negli ultimi giorni ed anni che contendono decine e decine di altri spunti!

Similmente, se voleste rendere ancora più originali i vostri messaggini con le immagini auguri buon 1 maggio 2025 vi ricordiamo anche che potreste unirci anche qualche interessante frase che commemori e ricordi questa giornata: non mancano neppure in questo caso (e come prima: eccovi un esempio e un altro) le proposte già riportate in numerosi altri articoli che abbiamo meticolosamente curato in passato!

#PrimoMaggio 𝟏𝟖𝟗𝟏 – in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, la prima manifestazione della Festa dei Lavoratori. La polizia scioglie la manifestazione, si verificano scontri, le forze dell’ordine sparano sui dimostranti.#Roma #indietroneltempo pic.twitter.com/ynfscD0mYR — Trastevere (@TrastevereRM) May 1, 2024

Buon primo maggio. Festa dei lavoratori :ci sarebbe tanto da scrivere. Oggi molti supermercati aperti, diritti calpestati, lavoratori invisibili senza rete, bambini lavoratori, uomini e donne ancora senza parità. È cambiato qualcosa? Cambierà qualcosa? pic.twitter.com/t9UVjyuzaq — Mary 🇮🇹🌹 (@MariaGr67429100) May 1, 2024

Oggi, Festa dei lavoratori, è più che mai necessario parlare delle emergenze che riguardano il lavoro in Italia, dalla sicurezza (1.041 morti nel 2023) alla precarietà, dalle condizioni lavorative degli operatori sanitari al lavoro non retribuito dei tirocinanti. (1/2) pic.twitter.com/zZ0RqQR6FE — Andrea Crisanti (@CrisantiEuropa) May 1, 2024