Immagini auguri buon 1 maggio/ Foto da inviare a colleghi e amici lavoratori

Immagini auguri di buon 1 maggio 2022: si celebra la festa dei lavoratori

Nel 21esimo secolo più che mai il lavoro è diventato parte integrante della vita degli individui e verrà celebrato tra i lavoratori anche con uno scambio e l’invio di immagini di auguri di un Buon 1 maggio 2022. Se in passato il lavoro era una prerogativa del capo famiglia, che aveva “l’obbligo” di mantenere i figli e la moglie, l’emancipazione ha portato ad una parità dei sessi anche nell’ambito lavorativo: ormai in quasi tutte le famiglie lavorano sia uomini che donne e partecipano in egual modo al sostentamento della famiglia e alla soddisfazione dei bisogni dei figli. Oggi, dunque, il lavoro è un vero e proprio caposaldo della vita familiare. Ecco perché quella del 1 maggio è una data importante per milioni e milioni di famiglie che quotidianamente dedicano la propria vita alla propria professione.

Donne in topless in piscina: c'è il via libera/ Germania: "Ok al bagno a petto nudo"

Lavoratori e lavoratrici, in questa giornata dedicata appunto a loro, non possono non ricordare chi ha dato o speso la propria vita per rivendicare e difendere i diritti di ogni persona che lavori. Il 1 maggio è dedicato proprio a loro che negli anni hanno combattuto con scioperi, serrate, occupazioni e molto altro per ottenere condizioni dignitose, che oggi possiamo avere proprio grazie a chi si è speso così tanto. Essendo una ricorrenza così importante e speciale, vediamo alcune immagini di auguri buon 1 maggio 2022 da inviare a colleghi o amici.

Bollettino vaccini covid oggi 29 aprile/ 114.527 quarte dosi somministrate

Immagini di buon 1 maggio 2022: gli auguri da inviare su Whatsapp

Cominciamo a vedere qualche immagine da inviare su Whatsapp ad amici e parenti. Le immagini di auguri buon 1 maggio hanno come tema portante ovviamente quello del lavoro. Al fianco, si può accostare una frase come quella di Sandro Pertini: “Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari…Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo”.

Un’altra immagine porta con sé una frase molto importante dedicata appunto al mondo del lavoro. “Il 1 maggio non è una festa qualunque. È la festa della dignità, e ognuno di noi ha il diritto di festeggiarla con le mani che profumano di lavoro”, recita una delle immagini auguri di buon 1 maggio da poter inviare ai nostri cari o ai nostri colleghi. In questo giorno così importante, nel quale ogni lavoratore è chiamato a riflettere su ciò che il proprio lavoro rappresenti nella sua vita, ecco dunque alcune delle immagini da poter dedicare.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 aprile/ +10 ricoveri, positività 13.1%

Ecco le immagini Auguri di Buon 1 maggio 2022 da scaricare

“Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari…Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo.”

Sandro Pertini Buon 1 Maggio a tutti Amici 💝

#TraLeEmozioni a #SalaLettura pic.twitter.com/JNws1q8rg8 — Il Caffè Letterario©️ (@SalaLettura) May 1, 2021

Buongiorno, Buon Sabato e Buon 1 Maggio 💖🥀🌸💐🌼🌷🌺🌹❤️💞 pic.twitter.com/MGdMmkrb5V — Mariella (@mari_an98) May 1, 2021

Più chiaro di così!

Buon 1 Maggio!🍀 pic.twitter.com/LF89FT02mc — Lara (@Lara86124487) May 1, 2021













© RIPRODUZIONE RISERVATA