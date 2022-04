Immagini auguri buon 1 maggio/ Foto più belle: da Il Quarto Stato a gif simpatiche

In vista della festa dei lavoratori, che si celebrerà come ogni anno il 1° maggio 2022, abbiamo selezionato per voi alcune immagini a tema. Fra le foto più ricorrenti che abbiamo pescato su Twitter, troviamo il noto quadro Il quarto stato, realizzato dal pittore italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo fra il 1898 e il 1901 e conservato al Museo del Novecento di Milano. Si tratta del simbolo per eccellenza della lotta operaia, e che ogni anno viene riproposto con frasi a tema, come ad esempio “La festa del lavoro è un’occasione speciale per onorare tutti i lavoratori. Ogni lavoro ha dignità, al contrario dell’ozio. Buon 1° maggio!”.

Sempre su Twitter abbiamo pescato anche una simpatica gif che potete utilizzare fra le tante immagini d’auguri per un buon 1° maggio che circoleranno in questi giorni, e che vede una donna “forzuta” fare il simbolo del pugno. Fra i tanti scatti pubblicati in rete anche quelle di vecchie manifestazioni che si sono tenute nel corso degli anni puntualmente il primo maggio, giorno appunto della festa dei lavoratori.

IMMAGINI AUGURI 1° MAGGIO: TANTE FOTO FRA FRASI E SCATTI A TEMA

Non possono poi mancare le immagini con le varie frasi d’auguri a tema, come ad esempio questa citazione di Luc De Clapiers De Vauvenargues: “Il frutto del lavoro è il più dolce dei piaceri”. Un proverbio cinese invece recita: “Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita”.

Fra le tante immagini a tema 1° maggio anche quelle con le parole di Anna Frank, famosa ebrea deportata dai nazisti: “La pigrizia può sembrare attraente, ma è il lavoro a darti le soddisfazioni”, Spazio anche a Walt Disney: “Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione” e chiudiamo con queste parole di Karl Marx, uno dei maggiori simboli della lotta operaia: “In linea di principio un facchino differisce da un filosofo meno che un mastino da un levriero. È la divisione del lavoro che ha creato un abisso tra l’uno e l’altro”.

Buon primo maggio // Happy May Day 🛠✊🏼🚩 pic.twitter.com/kCH9Q7j965 — Rosa (@rosagilbert) May 1, 2021

E buon Primo Maggio anche al nostro futuro! pic.twitter.com/1aktj1BUF1 — Carlo Mura (@carloemme50) May 1, 2021













