Immagini auguri buon 1 maggio/ Frasi e foto da inviare: “È la festa della dignità”

Immagini di auguri di buon 1 maggio 2022: per ricordare l’importanza del lavoro

La giornata della festa dei Lavoratori, data nella quale si ricordano tutte le lotte operaie per l’ottenimento dei propri diritti, si usa mandare immagini di auguri di buon 1 maggio 2022. Se oggi lo sciopero, la parità salariale, le ferie, la malattia e molto altro sono realtà in quasi tutti i contesti lavorativi ma soprattutto per la Legge, è proprio grazie a chi ha combattuto per decenni per rivendicare i propri diritti, spesso mettendo a rischio anche la propria vita.

La strada da fare è ancora tanta. Troppo spesso ci troviamo infatti a parlare di morti bianche, di luoghi di lavoro senza la minima sicurezza che portano troppe persone ogni anno a perdere la vita, o di ingiustizie salariali, di vessazione, di licenziamenti in caso di gravidanza e malattie e molto altro. Situazioni non semplici che però con il passare degli anni vedono sempre più uno spiraglio di luce: il cambiamento parte proprio dai lavoratori, ogni giorno. Quella del 1 maggio è dunque una data importante, nella quale non si può che fermarsi un attimo a pensare a quanto sia importante il proprio lavoro. Vediamo allora alcune immagini di auguri di buon 1 maggio da inviare a colleghi, amici e parenti.

Immagini di auguri di buon 1 maggio 2022: foto da inviare

Le immagini di auguri di buon 1 maggio celebrano il lavoro e tutto ciò che comporta: dignità e possibilità di essere liberi. Come si legge in una delle immagini che si possono dedicare a colleghi, amici e parenti in questa giornata: “Il 1 maggio non è una festa qualunque. È la festa della dignità, e ognuno di noi ha il diritto di festeggiarla con le mani che profumano di lavoro”.

Vediamo poi un’altra immagini di auguri di buon 1 maggio 2022 da poter inviare ai nostri cari o a chi condivide quotidianamente con noi l’amore per il nostro mestiere: “Sarà la festa del lavoro quando non ci saranno più disoccupati, quando il lavoro sarà un diritto per tutti e non un privilegio per pochi”. Frasi, dunque, che rimarcano l’importanza del lavoro e la difficoltà che troppo spesso si incontrano nel cercare un mestiere che possa essere soddisfacente e che ci garantisca una vita dignitosa.

Ecco qui sotto le immagini di auguri di buon 1 maggio 2022:

Auguri Buon 1° Maggio 2022

Buon giorno 😊😘😘 pic.twitter.com/gvstxRmANr — daniele franciosi (@daniele52mucios) May 1, 2021

Auguri Buon 1 maggio 2022, il mio pensiero va a chi ha perso il diritto al lavoro, a causa di questa terribile pandemia e a chi gli è rimasto dico di tenerselo stretto nel rispetto di chi un lavoro non c è la più vi auguro una splendida giornata un abbraccio 🐞 🐞 🌹 🥀 🌻 🌷 🌿 🍀 pic.twitter.com/moGu3Bx9BG — Antonella (@Antonel08210523) May 1, 2021

Più chiaro di così!

Auguri Buon 1 Maggio 2022!🍀 pic.twitter.com/LF89FT02mc — Lara (@Lara86124487) May 1, 2021













