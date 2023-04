IMMAGINI AUGURI BUON 25 aprile 2023/ Resistenza e Liberazione: come ricordarle

25 APRILE: LE IMMAGINI PER RICORDARE LA RESISTENZA

Una data, un simbolo, un’idea. Il 25 aprile non è solamente una ricorrenza che rimane ferma, immutabile nel tempo. È la storia di una lotta incessante, della brama di libertà, della voglia di Resistenza. Quella che è passata agli annali come la giornata nella quale l’Italia si liberò dell’occupazione nazifascista, è diventata nel corso dei decenni un’occasione per ribadire più che mai concetti come la libertà e l’indipendenza, oltre qualsiasi forma di violenza. In questa giornata, nella quale si festeggia proprio la Liberazione, andiamo a ricordare una frase di Andrea Camilleri: “Potremmo dire che il fascismo fu una solenne minchiata, un’atroce minchiata. Se non avesse comportato la morte di tanti innocenti sarebbe stata solo una buffonata. Purtroppo invece è stato un evento tragico”. Parole che non perdono di significato con il passare degli anni.

25 APRILE, LE PIÙ BELLE IMMAGINI DI AUGURI

Oggi, 25 aprile 2023, si celebra in Italia quella che è considerata tra le festività più importanti per la Repubblica, ovvero la Liberazione dall’occupazione nazifascista. Per l’occasione, come d’altronde capita ad ogni festa, è arrivato il momento di cercare e scegliere le migliori immagini che possano augurare un fantastico 25 aprile a tutti i nostri amici e parenti, ricordandogli anche la vera essenza, patriottica e partigiana, di questa importante ricorrenza!

Noi de ilSussidiario.net abbiamo selezionato per voi lettori una serie di immagini utili fare gli auguri di un buon 25 aprile 2023 a tutti coloro a cui volete dedicare un pensiero in questa giornata! L’abbiamo fatto utilizzando il social network Twitter, semplicemente cercando parole chiave come “Festa della Liberazione”, oppure “buon 25 aprile”, o ancora “buona liberazione”. Le alternative di possibili immagini per augurare un buon 25 aprile sono tantissime e si adattano facilmente ai gusti di chiunque e alle situazioni più disparate, tra immagini divertenti, storiche ed anche riflessive o emozionali.

IMMAGINI AUGURI BUON 25 APRILE 2023, FESTA DELLA LIBERAZIONE

Tra le tante immagini per fare gli auguri di un buon 25 aprile 2023 che abbiamo scelto in questa prima carrellata, spiccano alcune foto originali d’epoca che ritraggono, ovviamente, i coraggiosi partigiani che hanno aiutato ad allontanare la minaccia nazifascista. Accorata anche l’immagine condivisa da Fnp Cisl, che ritrae alcuni uomini e donne trasportare fieramente le bandiere, corredata da un pensiero rivolto all’Ucraina, che “ci ricorda che la libertà è un fiore delicato. Non è conquistata per sempre, ma va ribadita, urlata e difesa”.

Proseguono poi le immagini di auguri buon 25 aprile 2023 con un’altra bella foto d’epoca, che ritrae alcuni partigiani e cittadini marciare tra le vide di una città appena liberata. Piero Calamandrei, invece, in occasione del 25 aprile 2023 e della liberazione ricordò che “la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. Infine, chiudiamo la prima carrellata di immagini per gli auguri di un buon 25 aprile 2023 con due simpatici murales a tema. Per inviarle ad amici e parenti, le immagini possono essere semplicemente scaricate ed allegate ai messaggi d’auguri buon 25 aprile 2023, magari impreziosite con un pensiero a tema.

La Resistenza non l’hanno fatta solo i comunisti così come la guerra mondiale al fascismo

Ma i comunisti, da Stalingrado a Belgrado a Parigi a Roma e Milano fino a Pechino, l’esercito di liberazione mondiale con l’Armata Rossa, i partigiani, furono determinanti

BUON #25aprile pic.twitter.com/bKelpldtkg — Giorgio Cremaschi (@CremaschiG) April 24, 2023

Le immagini terribili di quanto accade in Ucraina ci ricordano che la #libertà è un fiore delicato.

Non è conquistata per sempre, ma va ribadita, urlata, difesa ogni giorno. Abbiamo il dovere di custodire il miracolo della libertà. 🇮🇹 #25aprile #Festadellaliberazione pic.twitter.com/6Zm3h7mXVy — Fnp Cisl (@FnpCisl) April 25, 2022

La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”

( Piero Calamandrei ) Ricordando il #25Aprile e la #Liberazione pic.twitter.com/HPX93c9GlB — MerelyMySoul (@merely_my) April 24, 2022

Buon 25 aprile

nonne e nonni partigiani #25aprile

«2023, Mia nonna #partigiana è ancora arrabbiata» pic.twitter.com/rCbfWlEz6s — cross-over (@to1cross) April 24, 2023













