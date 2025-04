Proprio oggi si celebra il sempre amatissimo e partecipatissimo 25 aprile 2025 in cui si ricorda e commemora il sacrificio faccio dalla Resistenza per liberare il nostro paese dall’occupazione nazifascista: un’occasione per sfoggiare le vostre migliori immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione che ricordare i partigiani con amici e parenti anche se vi trovate distanti km e km; oppure anche per condividerle su tutti i vostri profili social per raggiungere con le vostre immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione il maggior numero di persone possibili!

Dato che immaginiamo che moltissimi tra voi in questi giorni siano stati troppo presi dal lavoro – con tutti gli arretrati pasquali da recuperare – e dalla famiglia per dedicarsi alla ricerca delle immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione, ci abbiamo pensato noi e le abbiamo raccolte – ovviamente – in questo articolo per rendervi più facile e rapido trovarle, sceglierle, salvarle ed inviarle su WhatsApp nell’arco di una manciata scarsa di minuti!

Auguri buon 25 aprile festa della Liberazione/ Canzoni e frasi sulla Resistenza

IMMAGINI AUGURI BUON 25 APRILE 2025 FESTA DELLA LIBERAZIONE: GLI SPUNTI ORIGINALI DA INVIARE OGGI

Sempre per rendere ancor più semplice la ricerca delle immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione, vi ricordiamo anche che tra queste stesse pagine potrete recuperare numerosi altri articoli simili a questo (per farvi giusto due esempi: questo e quest’altro, ma anche tutte le parole in arancione in questo articolo!) pienissimi di spunti e consigli; mentre nel corso delle prossime ore ne aggiungeremo tantissime altre a questa stessa pagina aggiornandola con nuovi spunti, sempre originali!

Similmente, prima di lasciarvi alla prima carrellata di immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione vi ricordiamo che potreste sempre pensare di optare per delle simpatiche e colorate GIF: per trovarle in modo rapido potete semplicemente usare WhatsApp (prima cliccate sulla faccina, poi sulla scritta ‘GIF’) cercando alcune parole chiave come ’25 aprile’, ‘Liberazione’, ‘partigiani’ o anche più genericamente ‘tricolore’ e ‘papaveri’, simboli per antonomasia di questa festività.

🇮🇹✊È sempre il 25 aprile.

🇵🇹🌹É sempre a 25 abril.#25abril pic.twitter.com/2TY4Yt0uaV — Jóvenes IU Zamora🔻 (@ZamoraIUJoven) April 24, 2025

➡️25 aprile Festa della Liberazione In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, una rassegna di iniziative con momenti di commemorazione 👇Info e calendario:https://t.co/FFB2fnXNWO#25Aprile #Firenze #FestadellaLiberazione @feelflorenceoff pic.twitter.com/TBihn1C29Q — Comune di Firenze (@comunefi) April 23, 2025