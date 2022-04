Immagini auguri buon 25 aprile, festa della Liberazione/ Il fiore dei Partigiani…

Immagini auguri buon 25 aprile 2022, cosa mandare su Whatsapp

Le immagini di auguri di Buon 25 aprile 2022 da inviare ad amici e parenti su Whatsapp o Telegram e da pubblicare sui social network come Facebook, Instagram e Twitter per la Festa della Liberazione sono tantissime. La nostra redazione ha raccolto le immagini più belle per celebrare gli auguri di Buon 25 aprile, utile a commemorare la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista.

I simboli di questa festività, che ricorrono proprio nelle fotografie, nei video e nelle animazioni, sono dunque quelli che rappresentano il nostro Paese e i suoi valori di libertà. In primis la bandiera del Tricolore, poi la colomba. Non è tutto. Una rappresentazione celebre della Festa della Liberazione è anche il fiore dei Partigiani, ovvero il papavero rosso. L’emblema fu scelto poiché la pianta in questione cresceva nelle zone di guerra delle Fiandre. L’usanza in questione ha origine però da una pratica risalente ai tempi di Gengis Khan: pare infatti che l’imperatore mongolo spargesse i suoi semi sui campi di battaglia, dove i suoi nemici erano caduti con onore.

Immagini auguri buon 25 aprile 2022, buona festa della Liberazione: le migliori da inviare su Whatsapp

Abbiamo dunque visto quali sono i simboli che ricorrono nelle immagini di auguri di Buon 25 aprile 2022, per cui adesso andiamo alle migliori foto e video scelte per voi per la Festa della Liberazione. Ognuna di esse, ovviamente, ha un aforisma a corredo. “C’era la parola «libertà»! Una parola incommensurabile come il cielo, irraggiungibile da mano umana come un astro. Eppure creata dalla brama degli uomini, che hanno sempre e sempre di nuovo cercato di afferrarla, e intrisa del sangue vermiglio di milioni di morti”, questo quello firmato da Joseph Roth.

E ancora: “Libertà e giustizia, per generale riconoscimento, sono stati i massimi ideali della Resistenza”, di Giovanni Spagnolli. Infine, tornando indietro nel tempo: “La libertà è la base di uno stato democratico”, come scriveva Aristotele.

Guarda qui sotto le immagini auguri buon 25 aprile 2022 e buona festa della Liberazione













