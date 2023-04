Immagini auguri buon 25 aprile, festa della liberazione/ Le foto più belle

Mancano solo 24 ore ad una delle giornate più importanti per l’Italia, leggasi quella di domani, 25 aprile e Festa della liberazione. In vista di questo appuntamento speciale che ricorda come la nostra nazione sia stata liberata dall’oppressione nazi-fascista, abbiamo raccolto per voi alcune delle immagini a tema più belle, spulciando sul web. In particolare sui social e su Twitter abbiamo trovati tanti esempi a tema, come una foto postata da Gianni Vernetti che mostrano una serie di donne partigiane con il mitra in mano, con tanto di frase: “Il 25 aprile è divisivo? Si, certo. Divide il nazismo e il fascismo dalla libertà e dai diritti. Divide i regimi autoritari dalle democrazie. E quella divisione è giusta e attuale, oggi più che mai. Ieri in Italia, oggi in Ucraina sempre contro l’aggressore. Buon 25 aprile”.

In un altro post pubblicato sempre su Twitter da “Le bimbe di Elly e Peppe” invece si vede una donna saltare festante con la scritta “25 aprile ora e sempre” e la didascalia: “La Resistenza era stata un fatto straordinario. Aveva realizzato un’unità veramente eccezionale che andava dagli ufficiali badogliani agli operai comunisti.” (Nilde Iotti). W la Resistenza. W la Democrazia. W l’Italia”.

IMMAGINI AUGURI BUON 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE: UN PO’ DI SCATTI A TEMA

Fra le tante immagini per il 25 aprile un altro scatto storico che ricorda come durante la liberazione della nostra nazione, alle forze alleate si unirono anche i combattenti ebrei della Brigata Ebraica. A riguardo Progetto Dreyfus scrive: “Settantanove anni fa più di 5.000 ebrei si unirono alle Forze Alleate per combattere i nazisti. Salutiamo la Brigata Ebraica, simbolo di coraggio, speranza e libertà. Viva il #25Aprile festa della Liberazione del popolo Italiano dal nazi-fascismo”.

Chiudiamo con uno scatto pubblicato dalla pagina social dell’ANPI Nazionale, l’associazione nazionale partigiani, in cui si vede un popolo in festa mentre celebra la liberazione, con tanto di didascalia: “La Costituzione e l’Italia sono antifasciste e il #25aprile le piazze saranno tante e bellissime”.

