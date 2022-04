Immagini auguri buon 25 aprile, festa della Liberazione/ Le migliori con il Tricolore

Immagini auguri buon 25 aprile, foto e animazioni da mandare via Whatsapp

Domani sarà la Festa della Liberazione, per cui è arrivato il momento di preparare le immagini di auguri di buon 25 aprile: foto e animazioni da inviare su Whatsapp e Telegram ad amici e parenti oppure da pubblicare sui social network come Facebook, Instagram e Twitter per celebrare questa ricorrenza. Un modo per festeggiare, a distanza di ben 79 anni, la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista.

Il simbolo di questo evento non può che essere la bandiera dell’Italia: è per questo motivo che le immagini di auguri di buon 25 aprile e buona festa della Liberazione sono a tinte verdi, bianche e rosse. “Il Tricolore è dei partigiani, non dei servi di Hitler né degli americani”, questa la scritta in uno storico striscione. E ancora: “È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature”, per citare Sandro Pertini.

Immagini auguri buon 25 aprile, festa della Liberazione: foto, video e frasi ad hoc

Ora diamo dunque un’occhiata alla carrellata di immagini di auguri di buon 25 aprile, che possono essere tratte dal web per la Festa della Liberazione. I colori dell’Italia brillano sui social network, con a corredo frasi d’autore e pensieri comuni adatti per l’occasione. Foto e video storici si fondono dunque con pensieri ad hoc. Eccone qualcuno.

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione”, questa ad esempio a firma di Pietro Calamandrei.

Guarda qui sotto le immagini auguri di buon 25 Aprile e buona festa della Liberazione

Viva il 25 APRILE!!! Festa della Liberazione… pic.twitter.com/iXjPPqyGEO — Comune di Mele (@VisitMele) April 22, 2022

Fino al #25Aprile perche’ e’ la festa della liberazione non del servilismo atlantico e per ribadire che io #StoconANPI, sempre. pic.twitter.com/Puwl3JjFgw — Fabio ✊🌈 #SinistraItaliana #NOWAR (@fabcet) April 20, 2022













