Immagini Auguri Buon 25 aprile Whatsapp/ Frecce tricolori, partigiani e bandiere

Pubblicità

Immagini Auguri 25 aprile, questo è quello che oggi campeggerà sui gruppi Whatsapp e sulle pagine Facebook in onore di una giornata che oggi è ancora più sentita dopo quello che è successo in queste settimane. Gli italiani sono costretti in casa ma non hanno mai rinunciato a quello che sanno fare meglio, l’arte di arrangiarsi è diventata alla base delle nostre giornate, qualcuno si è dedicato alla cucina, altri, invece, a video casalinghi, divertenti o pungenti, e ai famosi incontri in balcone alle 18.00, diventati un vero e proprio cult di questo momento di quarantena tanto da essere ripresi in tutto il mondo. Alla fine essere italiani non è mai stato così semplice e così sentito, e proprio oggi, nella giornata della Liberazione del nostro Paese, le immagini di auguri non possono non partire dai grandi classici ovvero frecce tricolori, partigiani e bandiere che in questi mesi sventolano sui balconi degli italiani.

Frecce tricolori, partigiani e bandiere per un Buon 25 aprile

Quindi cosa scegliere come Immagini Auguri 25 aprile? Le più cercate al momento sembrano essere le foto del nostro tricolore, quelle delle frecce tricolore che presto torneranno a volare, e immagini dei partigiani relative proprio al 25 aprile del 1945. Le frasi che le accompagnano sono i grandi classici dal Buon 25 aprile al “Alla forza, al coraggio e alla speranza” con una dedica speciale a questo periodo e alla voglia di tornare finalmente nelle strade, come una nuova Liberazione che, siamo sicuri, gli italiani ricorderanno anche nei prossimi anni.

Eccone una di seguito scelta proprio da Che tempo che fa:

Pubblicità

“Questa mattina di 75 anni fa gli italiani si sono svegliati in un mondo nuovo. Quasi tutti hanno spalancato le finestre, tutti hanno sorriso.” Buon #25aprile le parole sulla #Liberazione interpretate da Margherita Buy nello speciale di @fabfazio del 2015 🇮🇹 pic.twitter.com/NqDcscoa6L — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 25, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA