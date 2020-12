Immagini Auguri Buon Anno 2021/ Video Whatsapp, Telegram: ironia e speranza

Il 2020 sta per lasciare il posto al 2021 e gli italiani sono già alla ricerca di immagini per augurare buon 2021 ad amici e parenti. Esattamente com’è accaduto a Natale, Whatsapp, Messenger e Telegram saranno invasi nelle prossime ore da gif, immagini e frasi con cui si augurerà un anno migliore rispetto a quello che finirà tra pochissime ore. Sbirciando sul web, tuttavia, è già possibile trovare immagini divertenti in cui non manca un riferimento al 2020 che, in molti, definiscono “uno degli anni più brutti”. La pandemia ha messo a dura prova la stabilità economica e psicologica degli italiani che, nelle immagini da inviare per augurare un 2021 più sereno e felice, cercano un riferimento ironico al 2020. Tra le immagini che stanno spopolando in queste ore c’è quella in cui si propone di non festeggiare il 31 dicembre passando direttamente al 2021.

AUGURI BUON ANNO 2021: IRONIA E SPERANZA

Le immagini per augurare un buon 2021 su whatsapp, messenger e telegram sono ricche di ironia e speranza. “Cosa chiedi al 2021? Di mettersi una mano sulla coscienza“, si legge in una delle tante immagini che stanno circolando sulle app. “Non chiedo grandi cose al 2021, basta che non sia terribile come il 2020“, è il messaggio di un’altra immagine già diventata virale. L’ironia e la speranza, dunque, sono gli ingredienti principali delle immagini per augurare buon anno che, tra oggi, domani e dopodomani inonderanno tutte le app di messaggistica istantanea. “Finalmente è arrivato il gran finale e l’anno più brutto se ne va“, si legge in una delle tante immagini (cliccate qui per vedere tutte le immagini). Non mancano, naturalmente, i video con cui vengono ripercorsi gli ultimi dodici mesi che hanno messo alla prova tutti gli italiani.



