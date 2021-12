Immagini auguri buon anno 2022 e buon Capodanno/ Foto e gif: countdown e festa!

IMMAGINI AUGURI DI BUON ANNO 2022 E BUON CAPODANNO, LE FOTO DA INSTAGRAM PIÙ BELLE

Manca sempre meno al momento in cui alzeremo i calici per brindare all’arrivo del 2022 con annessi auguri di buon anno e buone feste ma a poche ore dal grande evento non possiamo non notare le numerose immagini che spuntano sul web ed in particolare sui social legate al nuovo anno in arrivo. I fuochi d’artificio con il classico messaggio di buon anno 2022 sono i principali protagonisti delle foto e gif diffuse in queste ultime ore via Facebook, Instagram e Twitter. Queste sono anche le immagini che potremo decidere di condividere con amici e parenti via Whatsapp per augurare loro una serena fine di 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Accedendo ad Instagram, il social fotografico per eccellenza, non mancano le foto che potremmo utilizzare per i nostri auguri di buon anno, ma come scegliere le migliori? Intanto occhio agli hashtag: recandovi nella barra di ricerca e digitando “#buon2022” vi spunteranno i primi risultati con immagini augurali simpatiche ma anche nostalgiche ed altre di buon auspicio. La ricerca attraverso il classico “#buonanno” vi darà maggiori risultati con brindisi, calici, ancora fuochi d’artificio e frasi per riflettere, come quella che recita: “Caro 2022 tra poco tocca a te. Se puoi, portaci più amore e meno odio, più salute e meno malattie. Più sorrisi e meno lacrime”.

IMMAGINI, GIF E VIDEO AUGURI DI BUON ANNO 2022 E BUON CAPODANNO: DOVE TROVARLE

Tra citazioni ed immagini c’è sempre un modo originale e mai banale per augurare “buon anno 2022”. Se per i messaggi da inviare via social o Whatsapp non mancano i siti ad hoc, dove cercare invece gif, foto o video divertenti da condividere con le persone care con le quali si ha il piacere di festeggiare, magari anche a distanza, l’arrivo del nuovo anno? Dopo avervi suggerito Instagram, tra gli altri siti degni di nota segnaliamo anche Tenor, il celebre motore di ricerca di gif online di proprietà di Google.

Una volta collegati al postale, non ci resta che digitare le parole chiave nella barra di ricerca per perderci tra le tante immagini in movimento a tema. Già dalla home possiamo notare la presenza in trending della ricerca “Happy new year”, cliccando sulla quale saremo sommersi da gif con fuochi d’artificio, bottiglie stappate ed altri simpatici soggetti, da gatti e cani in festa a gif romantiche da dedicare alla dolce metà, compresi i countdown che sono dei veri e propri evergreen. Dopo aver selezionato la preferita potrete scegliere di condividerla tramite iMessage, Facebook, Twitter o altre modalità a voi preferite.

