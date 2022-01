Immagini auguri buon anno 2022!/ Foto ironiche tra Covid e brindisi a Capodanno

Auguri di Buon anno 2022! Le immagini più belle da inviare su Whatsapp

Il conto alla rovescia è ormai terminato ed il nuovo anno 2022 è ufficialmente iniziato: tanti auguri di buon anno! Come augurare un felice anno nuovo alle persone care? Ovviamente con una immagine accompagnata dal nostro personale pensiero di buon anno, in grado di sintetizzare la gioia, i progetti e tutti i nostri buoni propositi in vista dei prossimi mesi. Dopo esserci lasciati definitivamente alle spalle il 2021 è tempo di fare spazio al nuovo e a tal proposito diamo spazio alle principali immagini di auguri per inaugurare nel migliore dei modi il primo giorno dell’anno.

Qual è il tema ricorrente degli ultimi giorni? Ovviamente l’emergenza Covid e ciò che ne consegue. Meglio spazzare via i brutti pensieri usando l’arma dell’ironia. Per questo inizio di 2022, ecco una foto che potrete condividere su Whatsapp con i vostri amici per strappare loro un sorriso, soprattutto coloro che sono attualmente in quarantena in quanto positivi al Coronavirus: “C’è poco da essere positivi questo Capodanno… Buon 2022!”, e sullo sfondo tamponi e test Covid (clicca qui per vedere l’immagine e scaricarla).

Su Twitter gli auguri di Buon Anno 2022 tra ironia e speranza

Se siete a caccia di immagini per augurare “Buon anno 2022!”, allora Twitter potrebbe venirvi in soccorso. Nella maggior parte dei casi gli utenti si augurano per il nuovo anno soprattutto tanta salute e a tal proposito, si continua ad ironizzare bonariamente sul periodo delicato che stiamo vivendo approfittando per augurare buon anno all’insegna del Green Pass, come nella vignetta postata da Sputnink: “Auguri di buon fine anno e, soprattutto, di un magnifico 2022, in salute (che resta sempre la prima cosa!)”.

Ovviamente in questa apertura di nuovo anno non possono mancare i tradizionali fuochi di artificio che accompagnano le principali foto che popolano il web in queste ore, come quella che trovate in fondo a questa pagina, accompagnata da un sincero augurio che potremo condividere con amici, parenti e colleghi cari: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”. Immancabile poi la foto del brindisi con il quale augurare a tutti uno splendido inizio d’anno.

È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo a tutti i viaggiatori del mondo!#Fidatidellapalma #Buonanno #2022 #viaggi #Buon2022 #Capodanno #ideeperviaggiare pic.twitter.com/CBs3p8ivxn — IDEE PER VIAGGIARE (@ideexviaggiare) December 30, 2021





