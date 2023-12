Immagini auguri buon anno 2024/ Fuochi d’artificio e brindisi: foto, video, gif da inviare (28 dicembre 2023)

SU WHATSAPP FOTO, VIDEO E GIF: QUALI IMMAGINI INVIARE DI AUGURI DI BUON ANNO 2024?

Quali immagini di auguri di buon anno 2024 inviare nei prossimi giorni ad amici e parenti su Whatsapp? Le soluzioni sono tantissime. È possibile trovare tante foto, video e gif sul web, ma abbiamo deciso di raccoglierne in fondo a questo articolo qualcuna in modo da rendervi la ricerca più semplice. Per festeggiare, ovviamente, abbiamo scelto rappresentazioni che trasmettano gioia, speranza e positività. I buoni propositi infatti sono numerosi.

Le immagini di auguri di buon anno 2024 scintillanti e festose con fuochi d’artificio, che immortalano in tutto il mondo l’inizio di un nuovo anno luminoso, sono sicuramente tra le preferite insieme a quelle con bicchieri di champagne che si scontrano in un brindisi. Non mancano, però, anche quelle di orologi che segnano la mezzanotte, simboleggiando il momento magico del passaggio al nuovo anno, così come l’immancabile conto alla rovescia. Non vanno dimenticati inoltre i classici simboli di questa festa, come il cotechino e le lenticchie, considerati augurio di fortuna e prosperità in alcune culture.

IMMAGINI DI AUGURI BUON ANNO 2024: QUALE SCEGLIERE

Non è semplice scegliere dunque le migliori immagini di auguri di buon anno 2024: ce ne sono veramente tante. Per coloro che non si accontentano delle foto, inoltre, ci sono anche le gif animate. Ad esempio con palloncini colorati, globi di neve e messaggi positivi e motivazionali per iniziare il nuovo anno con buoni propositi. Non mancano in tal senso anche frasi divertenti su ciò che potrebbe accadere nei prossimi dodici mesi.

Una opzione da non sottovalutare, inoltre, può essere quella di creare immagini di auguri di buon anno 2024 personalizzate con un collage di foto che rappresentano i momenti significativi dell’anno passato. È un modo per festeggiare insieme ai propri amici e parenti, che hanno sicuramente arricchito i precedenti mesi e continueranno ad arricchire anche quelli in arrivo. Sicuramente non dimenticheranno questo particolare modo di rivolgergli i vostri auguri per un sereno 2024.

