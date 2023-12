IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2024/ Video, gif e frasi su WhatsApp: “Ogni anno ti trovi migliore”

IMMAGINI DI AUGURI DI BUON ANNO 2024

Capodanno è l’occasione adatta per scambiarsi immagini di auguri sbrilluccicanti, con calici e fuochi d’artificio. Si tratta infatti di un giorno speciale un po’ per tutti noi, nel quale ne approfittiamo per fare auguri a parenti ed amici, contattando persone che magari normalmente non fanno parte della nostra vita. Il giorno in cui fare gli auguri per uno splendido anno – quello che sta per cominciare – lasciandosi alle spalle tutto ciò che non è andato bene in quello che sta per terminare. Prima di vedere le immagini di auguri di buon anno 2024, andiamo a scoprire qualche frase, come ad esempio quella di Benjamin Franklin che ci invita a riflettere: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”. Parole decise e con un gran significato per cominciare al meglio questo 2024. (agg. JC)

IMMAGINI DI AUGURI BUON ANNO 2024: LE MIGLIORI

Una carrellata di immagini di auguri di buon anno 2024 è ciò che serve per chiudere il 2023 nel migliore dei modi, sperando che per ognuno il suo erede sia gioioso. Le coloratissime foto e i simpaticissimi video a tema, sicuramente, possono strappare un sorriso ad amici e parenti. I fuochi d’artificio sono i protagonisti indiscussi, ma molto apprezzati anche brindisi, bottiglie da stappare, luci e altre decorazioni originali. A corredo, ovviamente, frasi ad hoc per l’occasione.

In fondo a questo articolo potrete trovare le migliori immagini da inviare su Whatsapp e Telegram oppure da pubblicare sui social come Facebook, Instagram e Twitter. Intanto, però, ecco qualche pensiero: “Augurarsi e augurare che l’anno nuovo risulti migliore del precedente è consuetudine antica. E significativa. Ci dice come in tutta la storia dell’umanità non ci sia mai stato un anno così ben riuscito da chiedergli il bis”. E ancora: “Ecco il 2024: ti auguro 12 mesi di felicità, 52 weekend di serenità, 366 giorni d’amore, 8.700 ore di fortuna, 525mila minuti di successo, 31 milioni di secondi di amicizia. Auguri!”.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2024: LE FRASI PER DEI MESSAGGI EMOZIONANTI

Il nuovo anno sta per cominciare e a poche ore dalla mezzanotte, si cominciano a inviare i classici messaggi e le immagini di auguri di buon anno 2024 a parenti, amici e persone care. A volte, poi, le immagini possono aiutare: così, invece di mandare solamente qualche frase per augurare un felice anno nuovo, si sceglie di allegare immagini o gif, colorate e brillantinate. Prima di tutto, però, andiamo a vedere qualche bella frase da dedicare alle persone vicine a noi in questo giorno speciale, uno dei più importanti dell’anno. Partiamo da una di Stephen Littleword: “Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide”.

Benjamin Franklin, invece, diceva: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”. Ad un amico speciale, invece, possiamo scrivere: “Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore”, come scriveva Victor Hugo. Possiamo poi utilizzare anche una frase – di Cesare Pavese – non pensata direttamente per il capodanno ma particolarmente adatta all’occasione: “L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante”.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2024: LE GIF PIÙ BELLE

In occasione del capodanno, come ad ogni San Silvestro si invieranno messaggi di auguri ad amici e parenti per dedicare loro un inizio anno meraviglioso. Abbiamo visto alcune frasi da dedicare per fare gli auguri di buon anno 2024, mentre ora andremo a scoprire quali sono le immagini e le gif più belle da inviare via Whatsapp in occasione della serata del 31 dicembre. C’è però anche chi è in cerca, sul web, delle immagini più carine da postare sui propri canali social, per ironizzare sul capodanno o magari per augurare un felice 2024 ai propri amici virtuali. Qualunque sia l’intento, andiamo a vedere queste carine e simpatiche immagini.

GUARDA QUI SOTTO LE IMMAGINI DI AUGURI BUON ANNO 2024 SELEZIONATE PER VOI

Dopo aver visto le immagini per dedicare gli auguri di buon anno 2024 ai nostri cari, andiamo a vedere un’altra frase, questa volta di Seneca: “La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura”. E ancora: “Sulla strada per il successo, la regola è sempre guardare avanti. Che tu possa raggiungere al più presto la destinazione. Possa il tuo viaggio essere meraviglioso. Buon Anno Nuovo!”.











