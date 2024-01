IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2024/ Foto e gif: colori nel cielo e immancabili bollicine

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2024: COLORI E BOLLICINE

Il nuovo anno tanto atteso è arrivato e questo è il momento di trovare le immagini giuste per gli auguri di Buon Anno e Capodanno 2024 da mandare ad amici e parenti dopo essersi ripresi da una notte di bagordi o da un semplice ma caloroso cenone. Gli spunti non mancano: ci sono le immancabili bollicine, bevute a mezzanotte per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo. Non a caso sono uno dei simboli più famosi. Come alternative ci sono i colori nel cielo, con i fuochi d’artificio che sono spesso associati ai festeggiamenti per il Capodanno.

Se volete provare ad essere più originali, allora potete optare per dei fiori, come la ginestra per i suoi colori vivaci e il suo significato. Infatti, è la pianta giusta per chi è a caccia della prosperità economica. Ci sono poi immagini di auguri di Buon Anno e Capodanno 2024 con aforismi, come quelli del Dalai Lama. Ma ci sono anche le perle di saggezza di Lao Tzu, Henry David Thoreau, Madre Teresa di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II. (agg. di Silvana Palazzo)

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2024: COSA PRENDERE DAL WEB

E’ giunto il nuovo anno, il 2024, di conseguenza saranno molti coloro che in queste ore si staranno scambiando gli auguri di buon anno e capodanno 2024, meglio se accompagnati da immagini a tema e ad hoc. Il web è pieno zeppo di esempi, tutti molto simili, con il 2024 in bella mostra, la scritta buon anno o happy new year, a seconda se vogliate la versione italiana o anglosassone, e quindi dei calici o dei fuochi d’artificio. Si tratta di foto (che trovate subito qui sotto dopo il corpo dell’articolo), che possono essere inviate via WhatsApp, ma anche postate sui social, a cominciare da Facebook, X (ex Twitter), Instagram e il nuovo Threads.

Chi vuole potrebbe accompagnare la pubblicazione delle immagini per un buon anno e capodanno 2024, con delle frasi d’auguri ad hoc, come ad esempio un semplice: “Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno”, ma anche: “Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!”, un classico di questo periodo. Fra le frasi migliori da associare alle immagini di auguri di buon anno e buon capodanno 2024 anche: “Buon Anno! Vi auguro di circondarvi di persone che vi vogliono bene!”, così come: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2024: LE FOTO E LE FRASI DA ASSOCIARE

Proseguiamo con un altro esempio: “Ti auguro con tutto il mio cuore di passare un ottimo anno nuovo!”, ma anche: “Che l’anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice. Tanti auguri di buon anno!”. Fra le tante immagini d’auguri per un buon anno 2024 e buon capodanno, le più gettonate saranno ovviamente quelle con scritto “auguri”, ma se voleste aggiungere un tocco di originalità potresti aggiungervi anche una frase ad effetto come: “Un nuovo anno è un nuovo punto di partenza. Vi auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà che possa presentarsi. Auguri di buon anno a tutti”. Buona visione.

