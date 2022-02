Immagini Auguri buon Carnevale 2022/ Foto WhatsApp: “Senza la luna di febbraio…”

IMMAGINI AUGURI BUON CARNEVALE 2022: SMS E WHATSAPP ALL’INSEGNA DELLO SCHERZO E DELLE RISATE!

Le immagini auguri buon Carnevale 2022 cominciano a palesarsi in rete e sul web: d’altra parte, il periodo più divertente e spensierato dell’anno, all’insegna degli scherzi e delle risate, è ormai arrivato e dunque sono in molti coloro che hanno deciso di condividerlo con i loro amici più cari anche soltanto attraverso un messaggio via smartphone, approfittando delle applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, mediante le quali veicolare fotografie di carri allegorici, gruppi mascherati, sfilate appartenenti al passato (oggi le restrizioni pandemiche limitano ancora parecchio i festeggiamenti, ndr).

Ma non solo: sono molto gettonate le foto di maschere eleganti, come quelle tipiche del Carnevale di Venezia, tra i più celebri e rinomati a livello internazionale, e quelle create al computer e contenenti frasi di buon auspicio per chi le riceve o, in alternativa, battute al vetriolo, nel pieno dello spirito ironico della kermesse carnascialesca che da sempre appassiona i più piccoli (e, in svariati casi, anche i più grandi).

IMMAGINI AUGURI BUON CARNEVALE 2022: “INVECE DI INDOSSARE UNA MASCHERA, TOGLIETEVI…”

Facendo un rapido tour virtuale nel mondo dei social media, si può notare come non siano pochi gli spunti in termini di immagini auguri buon Carnevale 2022 che si possano trovare e “sfruttare” per fare bella figura con le persone del nostro cuore o per regalare loro una risata. Una delle immagini per gli auguri di buon Carnevale 2022, molto elegante, raffigura il baciamano tra due maschere tipiche della tradizione lagunare, accompagnata da un noto proverbio legato a questo periodo dell’anno: “Non c’è carnevale senza la luna di febbraio”.

Un’altra, invece, riporta la famosa massima di Luigi Pirandello: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”, accompagnata dal commento “a Carnevale, invece di indossare una maschera, toglietevi quella che già indossate… Sarebbe il carnevale più divertente veder la faccia vera di tanta gente!”. Infine, un semplice augurio di buon Carnevale in stile cartoon: simpatico, diretto ed efficace.

A Carnevale invece di indossare una maschera🎭 toglietevi quella che già indossate🎭🤪😂😂

Sarebbe il carnevale più divertente veder la faccia vera di tanta gente😁😂😂

Buona giornata 😘🤗🍀🐞☘️ buon lavoro 🍀🖥️💻🐞☘️ pic.twitter.com/8Wz09EHa3o — Grazia🐕🍀🐞 No Messaggi Privati (@GraceNoMD1) February 17, 2022





