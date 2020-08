Immagini auguri Buon Ferragosto 2020/ Video e meme divertenti da inviare su Whatsapp

Giro di boa per il mese più caldo dell’anno, con il Ferragosto 2020 giunto puntuale in questa giornata di sabato 15 agosto. E’ tempo di ultime vacanze per molti italiani ma anche di auguri e in questa ricorrenza non possono mancare le immagini da inviare ad amici e parenti. Come dedicare il miglior Buon Ferragosto 2020 se non con una serie di foto e video da condividere magari anche sui social? Ferragosto è sinonimo di mare, spiagge assolate ma anche grigliate, divertimento ed allegria. Ed allora perchè non inviare una bella immagine, magari una simpatica gif a tema? In fondo a questa pagina potrete trovarne alcune “classiche” da inviare ad un parente lontano, che magari sta trascorrendo la giornata di Ferragosto in città. Potrebbe quindi gradire la gif di un delfino che si diverte tra le onde di una splendida spiaggia assolata, oppure quella di un fresco cocktail estivo che potrebbe rinfrescarci dalla calura del periodo, magari chiudendo gli occhi e sognando di essere proprio su una splendida spiaggia deserta, dove l’incubo degli assembramenti e i pensieri negativi della vita quotidiana sono solo un brutto ricordo. Insomma, per un istante sarà possibile dedicare alle persone a noi care un piccolo momento di serenità in questa giornata di festa scandita da piccoli o grandi divieti e da un obbiettivo comune: non abbassare mai la guardia di fronte al numero crescenti di casi positivi nel nostro Paese.

IMMAGINI AUGURI BUON FERRAGOSTO 2020: I MEME DEL MOMENTO

L’incubo di un secondo lockdown in Italia, negli ultimi giorni ha portato alla realizzazione di svariati meme sui social ed alcuni di questi hanno a tema proprio il Ferragosto 2020. Avete voglia di sdrammatizzare dedicando un simpatico filmato per augurare oggi Buon Ferragosto 2020 agli amici più spiritosi in questo post (primo) lockdown? Eccovi serviti: partendo dal celebre brano estivo di Alessandra Amoroso, “Karaoke” alcuni mattacchioni del web hanno realizzato un filmato già diventato virale con le indicazioni ci ciò che potrebbe accadere a Ferragosto! E non manca la foto-meme con protagonista la stessa salentina. Basterà poi cercare su Instagram “#Ferragosto2020” per accedere ad una carrellata di bellissime foto, amatoriali e non, ma anche filmati con i quali sarà possibile augurare un sereno Ferragosto ai propri contatti social. In che modo? Magari condividendo il post nelle proprie Instagram Stories, taggando amici e parenti o inviando direttamente il link via Whatsapp.

Visualizza questo post su Instagram Il testo aggiornato 🕯 c/ web Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 14 Ago 2020 alle ore 9:15 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA