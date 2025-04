Entriamo proprio oggi – ovviamente giovedì 17 aprile 2025 – nel vivo del Triduo Pasquale che apre le porte agli ultimissimi giorni precedenti alle celebrazioni pasquali e proprio per vivere a pieno l’animo delle feste torniamo qui a proporvi delle immagini auguri buon Giovedì Santo e Pasqua 2025 che in queste ore di riflessione e preghiera possiamo inviare a tutti i nostri amici e parenti per ricordare questo fondamentale momento della vita liturgia cristiana; mentre naturalmente – come sempre facciamo e abbiamo fatto in questi ultimi giorni pre-festivi – oltre alle immagini auguri buon Giovedì Santo, in un altro articolo che potete facilmente trovare tra queste pagine vi abbiamo anche suggerito delle bellissime frasi da allegare ai vostri messaggi.

Prima di entrare nel vivo delle immagini auguri buon Giovedì Santo e Pasqua 2025 che abbiamo scelto per voi – però – vogliamo giusto ricordarvi al volo che se aveste qualche ora libera dal lavoro potrete dedicarvi autonomamente alla ricerca di quelle preferite: il metodo sicuramente più semplice e rapido è quello di cercarle sui social – noi usiamo X/Twitter, ma potete anche rivolgervi a Instagram o Facebook – o su Google; ma qualche ottimo spunto lo troverete certamente anche sullo spesso ignorato Pinterest.

IMMAGINI AUGURI BUON GIOVEDÌ SANTO E PASQUA 2025: DALL’ULTIMA CENA AI CONIGLI PASQUALI, I NOSTRI CONSIGLI

L’assoluta protagonista di questa festività è l’Ultima Cena nel corso della quale Gesù annunciò ai suoi Discepoli il tradimento da parte di Giuda Escariota, dedicandosi subito dopo all’amorevole gesto della lavanda dei piedi: entrambi i momenti – centrali nella storia cristiana – torneranno nelle immagini auguri buon Giovedì Santo che troverete già pubblicate nelle prossime righe, pronte per essere salvate (o anche sceenshottate, nel caso lo preferiate) e inviate ad amici e parenti!

Similmente, tra le immagini auguri buon Giovedì Santo e Pasqua 2025 potreste anche scegliere qualcosa di più generico che rimandi a tutti quei simboli tradizionali associati alla Pasqua: in tal senso citiamo – tra i tantissimi possibili – immagini e simboli famosissimi come gli agnelli, le uova, le colombe e gli ulivi

Buon Giovedi Santo a tutti 🙏❤️ pic.twitter.com/wmw7immtG5 — 🇮🇹Violetta🇮🇹 (@Violetta_2021) March 28, 2024

“Come potrà morire chi ha per cibo la Vita? Come potrà venir meno chi avrà la Vita per sostentamento? Accostatevi a Lui e saziatevi: Egli è pane. Accostatevi a Lui e bevete: Egli è la sorgente”.

S. Leone Magno

Buon giovedì santo e buona Croce! pic.twitter.com/mQcZhHauXk — Fraternitas Nazarena (@PaterCustos) March 28, 2024