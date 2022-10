Immagini auguri buon Halloween 2022/ Foto: zucche, cappelli da strega e… panda

Le immagini auguri buon Halloween 2022 sono un “must” che ogni 31 ottobre si ripresenta puntuale sui social degli italiani (e nella loro messaggistica WhatsApp). Pur non essendo una tradizione del Belpaese, la “festa delle zucche” è ormai entrata a far parte dei festeggiamenti di grandi e piccini anche alle nostre latitudini e da qualche anno è uso comune scambiarsi gli auguri per la notte più tenebrosa e spaventosa dell’anno. Qualora non aveste ancora individuato la foto più adatta da inviare ai vostri contatti, non preoccupatevi: noi de “IlSussidiario.net” ne abbiamo selezionate per voi alcune, nella speranza che possano incontrare i vostri gusti e le vostre esigenze.

Ovviamente, trattandosi di immagini auguri buon Halloween 2022, le più popolari hanno come tema centrale sempre la zucca, emblema per antonomasia di questa ricorrenza, abbinata spesso ad alcune frasi simpatiche, come ad esempio: “Non c’è bisogno di Halloween per vedere in giro tante zucche vuote!”. Non mancano poi le lanterne, i fantasmi, i cappelli da strega e, in generale, l’accoppiamento zucca/autunno, che ricorda prepotentemente a tutti noi come ormai ci troviamo davvero a un passo dal periodo invernale.

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2022: “DOLCETTO O SCHERZETTO?”

Tra le immagini auguri buon Halloween 2022 che abbiamo selezionato per voi su Twitter, non mancano poi quelle accompagnate dalla classica frase “dolcetto o scherzetto?”, in piena linea con la tradizione, anche quando a porre questo divertente e temuto interrogativo è un… panda! Essendo poi Halloween una festa prettamente a tema magico, non poteva non essere citata colei che della magia ha fatto il suo tratto distintivo, perlomeno a livello letterario: ci riferiamo a J.K. Rowling, l’autrice della saga di Harry Potter, il maghetto che frequenta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Celebre e azzeccata, in tal senso, una sua citazione: “È importante ricordare che tutti abbiamo un po’ di magia dentro di noi“. Continuate a restare sulle colonne de “IlSussidiario.net” per individuare altri spunti utili per le vostre immagini auguri buon Halloween 2022.

Buongiorno naviganti tra i #VentagliDiParole e buona domenica #30ottobre! Oggi e domani, in occasione della festa di 🎃 Halloween 👻, rispolvero un nostro hashtag e parleremo di tutto ciò che ha a che fare con il mistero con #ÈTempoDiMistero 🎃 Sbizzarritevi e vi aspetto 🥰 pic.twitter.com/4qJdJ8DZHw — VentagliDiParole (@VentagliP) October 30, 2022













