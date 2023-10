Immagini auguri Buon Halloween 2023/ Foto via WhatsApp e Gif: zucche, scheletri e streghe (30 ottobre)

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2023 CON ZUCCHE, FANTASMI E SCHELETRI

Si avvicina la festa di Halloween, una ricorrenza “spaventosa” da celebrare anche con immagini di auguri, oltre che con frasi. La tradizione prevede travestimenti e maschere per questa ricorrenza, ma ci si può divertire anche con foto, soprattutto da mandare a chi è più lontano per gli auguri di Buon Halloween 2023. Da zucche, ragnatele, streghe e tutto ciò che c’è di più raccapricciante. Sono tante le immagini terrificanti da condividere sui social o sulle piattaforme di messaggistica. Prima dovete scaricarle, salvandole cliccando col tasto destro, poi procedere con l’invio.

Le tipologie di immagini più adatte per fare gli auguri di Buon Halloween 2023 sono diverse: da spaventose ed esplicite a quelle dal tono meno lugubre. Ci sono poi versioni che lasciano il compito al mittente di completarle con un messaggio di testo. Ma anche divertenti, perché Halloween è una ricorrenza che si prende poco sul serio puntando su ironia e divertimento, quindi sull’aspetto più giocoso di questa festa, pur mantenendo i simboli principali, come scheletri, zucche e fantasmi.

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2023 MA ANCHE GIF

Non solo foto, ma anche gif per Halloween. Infatti, potete sfruttare anche immagini animate, che sono totalmente gratuite. Ci sono ad esempio zucche diaboliche che irradiano luce, ma anche zucche un po’ fumose per chi ama qualcosa di più esoterico, zucche con sorprese, ma anche dei ballerini speciali, cioè un bel quartetto di scheletri da inviare. Ma non dobbiamo dimenticare che Halloween è anche la notte delle streghe, quindi potete usare una gif con la luna piena ricca di pipistrelli per preparare l’arrivo delle arpie. L’altro protagonista è lo scheletro, che può essere molto goliardico.

Se non vi entusiasma questa festa, potete citare Homer Simpson che odia Halloween. Ci sono anche versioni divertenti, con Homer che brucia dopo aver acceso la lanterna a forma di zucca. C’è anche la versione della famiglia Simpson al completo che celebra Halloween travestendosi da scheletri. Non possono mancare per le immagini di auguri di Buon Halloween 2023 gli animali, a partire dai gatti, come quello vestito che scivola dal divano o quello persiano con una zucca posta sulla testa e mangiando dei croccantini.

DI SEGUITO VI PROPONIAMO ALCUNE IMMAGINI DI AUGURI BUON HALLOWEEN 2023

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2023: DAL CIBO AGLI ANIMALI

Ma le immagini di auguri di Buon Halloween 2023 possono tornarvi utili anche per delle cartoline da inviare via WhatsApp. Dominano le zucche, ma non solo. Ci sono anche pietanze tipiche di questa festa, come biscotti “spaventosi”, zucche con caramelle per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”, uno scheletro al pc a cui aggiungere una frase, una coppia di cuccioli a quattro zampe travestiti da fantasmi, uno che addenta una zucca… Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Potete, dunque, salvare più di una delle immagini che vi proponiamo, per diversificare i messaggi di auguri di Buon Halloween 2023 a seconda del destinatario. Potete essere originali anche riportando un vostro pensiero o un vostro augurio. In alternativa, potete infine essere voi l’immagine: vi fate un selfie da travestiti o vi fate scattare una foto da qualcuno e potete mandare così gli auguri ad amici e parenti per sorprenderli, e magari anche spaventarli.













