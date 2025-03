In occasione della giornata di oggi con la quale inizia ufficialmente il periodo della Quaresima in vista della Pasqua vogliamo consigliarvi un paio di immagini auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 – che ovviamente si celebra proprio in questa giornata del 5 marzo – che potrete facilmente e rapidamente salvare nel vostro cellulare per fare un piccolo regalino a tutti i vostri amici e parenti che si preparano alla purificazione spirituale e al pentimento in vista della rinascita del Signore il prossimo 20 aprile (giorno in cui cade la celebrazione pasquale quest’anno)!

Auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 oggi, 5 marzo/ Frasi e preghiere per l'inizio della Quaresima

Le immagini auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 che troverete nelle prossime righe sono state accuratamente selezionate – come sempre in occasione delle festività – da noi de ilSussidiario.net che abbiamo intenzione di lasciarvene tante altre nel corso delle prossime ore aggiornando questo pezzo che, dunque, vi invitiamo caldamente a ricontrollare ogni tanto se foste curiosi dei nuovi spunti; mentre al contempo per tutti coloro che volessero accompagnare le immagini auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 con un pensierino o una preghiera ricordiamo che tra queste pagine troverete facilmente anche un articolo dedicato interamente alle frasi con tantissimi spunti!

IMMAGINI AUGURI BUON MERCOLEDÌ DELLE CENERI 2025: DAI SOCIAL AL WEB, DOVE E COME TROVARE LE MIGLIORI

Prima di addentrarci alla scoperta delle immagini auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 – però – vogliamo anche lasciarvi un paio di trucchetti per trovare autonomamente altri spunti nel caso in cui abbiate un po’ di tempo a disposizione da dedicare a questa divertente attività: normalmente (e lo vedrete nelle prossime righe!) noi ci rivolgiamo soprattutto ai social che conservano centinaia e centinaia di idee e proposte; ma al contempo è anche vero che potrete facilmente rivolgervi a Google Immagini – o ai vari motori di ricerca simili – cercando magari un dipinto famoso che raffigura il Signore o il famoso rito messale delle ceneri.

Infine, lasciando (almeno, parzialmente) l’ambiente delle immagini auguri buon Mercoledì delle Ceneri 2025 vi ricordiamo che queste ultimissime idee che vi abbiamo dato per trovare spunti sui motori di ricerca potrete anche utilizzarle per cercare delle simpatiche e colorate GIF su WhatsApp nell’apposito menù ‘nascosto’ dietro alla faccina: un’idea certamente originale e che strapperà un sorriso ai destinatari dei vostri messaggini di auguri!

2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, Giornata di preghiera e digiuno per la pace in #Ucraina. #PreghiamoInsieme pic.twitter.com/7yA7XYMPyZ — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 2, 2022