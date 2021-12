Immagini auguri buon Natale 2021 e buone feste/ Gif, ma anche Emoji e video Tiktok

IMMAGINI AUGURI DI BUON NATALE 2021 E BUONE FESTE: CON L’AIUTO DEI SOCIAL…

E anche questo Natale… no, non vogliamo citare l’immortale frase pronunciata dall’indimenticato Riccardo Garrone in “Vacanze di Natale” (Carlo Vanzina, 1983). Anzi, ora che il fatidico giorno è arrivato bisogna darsi da fare con gli immancabili auguri di Buon Natale e Buone Feste 2021, il secondo anno da vivere ai tempi della pandemia e con le oramai consuete limitazioni. Ma se ci saranno delle regole da rispettare e non si potrà godere della convivialità a cui eravamo abituati, la creatività e la fantasia non hanno limiti e con l’aiuto delle nuove tecnologie (dato che oramai anche gli anziani sono diventati smanettoni di piattaforme social e instant messaging) possiamo creare degli auguri originali o, quantomeno, trovare qualcosa di ‘ready made’ e dunque pronto all’uso se siamo dei ritardatari cronici o non abbiamo voglia o tempo di spremerci le meningi per scrivere ad amici, parenti o alla chat di gruppo con tutti i famigliari…

Mano al proprio smartphone dunque e pronti a ‘spollicionare’: il web in questi giorni è un vero e proprio vaso di Pandora da cui attingere tanto e bene, con l’accortezza di evitare di essere banali o riciclare frasi vecchie o fotomontaggi condivisi ad libitum da anni e che, anzi, hanno l’effetto contrario di non essere nemmeno letti dal destinatario o snobbati dopo una rapida occhiata. Come fare ad essere originali o almeno stupire nel mare magnum di Internet? Partiamo dalle classiche frasi e dalle immagini in .jpeg da allegare per dedicare un pensiero ai nostri cari senza doversi scervellare troppo: basta una semplice ricerca su Google Immagini con le giuste parole chiave (o sui più gettonati Twitter e Instagram ricorrendo agli hashtag più usuali per Natale o nei Top Trends delle feste) per scovare una vera e propria miniera. E se siete cultori del Creative Commons e dintorni o amate usare ‘combo’ di frasi più immagini free da personalizzare, Pixabay è un’ottima soluzione per scaricare artwork carini e soprattutto in alta risoluzione (diciamo basta alle immagini sgranate o pixellate, alle soglie del 2022!).

IMMAGINI AUGURI DI BUON NATALE 2021 E BUONE FESTE: ECCO COME RENDERLI ORIGINALI…

Auguri di Buon Natale e Buone Feste: livello Pro. Se avete voglia di essere ricordati e inviare contenuti multimediali che non siano statici ma dinamici, allora ciò che fa per voi sono dei video (ricordate di preferire i formati .mp4 o quelli che garantiscono un buon rapporto compressione/qualità per evitare di inviare allegati giganteschi: in questo possono aiutarvi le piattaforme gratis online di compressione video e conversione formati…) o anche le classiche .gif animate. Di queste c’è uno sterminato archivio ma ricordate che oggi potete crearne anche voi di brevi ma efficaci se avete delle immagini di partenza divertenti e facili da editare. Inoltre non va dimenticato che ancora più di Whatsapp, con dei canali dedicati e con migliaia di follower, è soprattutto Telegram la nuova frontiera per coloro che cercano gruppi dedicati e ‘stanze’ in cui ogni giorno vengono postate .gif da tutto il mondo e che non solo sono facili da condividere ma spesso anche molto divertenti.

Insomma, ci siamo capiti: va bene la creatività e avere uno spunto originale, ma per gli auguri al tempo dei social la chiave è saper cercare e cercare in modo mirato, tenendo presente che nelle varie chat anche il tastierino dei sistemi operativi, che siano Android o iOS, consente di scegliere tra una selezione di .gif pronte o emoji animati che, anche se siamo in inverno, sono buone per… tutte le stagioni. Detto delle immagini animate che vengono pescate direttamente da Tenor e Giphy, ottime alternative e a cui fanno ricorso milioni di utenti, chiudiamo questa piccola rassegna con un’opzione che magari è prediletta dai giovanissimi ma che aiuterà anche tutti gli altri a sentirsi influencer per qualche secondo. TikTok, in tal senso, è il trend del momento (in attesa della ‘next big thing’ del web) e seguendo gli hashtag in tendenza -o spulciando nella sezione Discover e nella sottocategoria “buone feste”- ecco alcuni video davvero spassosi e da milioni di visualizzazioni, fatti da tiktoker illustri come pure da utenti che hanno elevato questa nuova forma d’espressione a una vera e propria arte digitale che fa della forma brevis il proprio punto di forza. Anche a Natale.



