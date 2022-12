Immagini Auguri Buon Natale 2022/ Alberi, renne e Babbo Natale: foto, gif e…

IMMAGINI AUGURI BUON NATALE 2022: I SIMBOLI…

È domenica 25 dicembre 2022 e tra le ricerche dell’ultimo minuto, prima di concedersi il tradizionale pranzo con i parenti e le persone più care, in molti stanno ricercando le immagini auguri buon Natale 2022 più belle, così da poterle inviare ai contatti della propria rubrica e “condire” con un’illustrazione o una fotografia il proprio messaggio WhatsApp o il proprio post social, con cui raggiungere l’intera cerchia dei propri contatti. Se siete tra coloro che si stanno ancora dimenando tra i meandri del web a caccia delle immagini migliori di auguri buon Natale, ecco che davanti ai vostri occhi si palesa la scialuppa di salvataggio de IlSussidiario.net; infatti, siamo pronti a darvi consigli e suggerimenti utili per individuare le immagini e gif migliori per i vostri auguri di buon Natale 2022.

Fra le immagini auguri buon Natale 2022 non possono mancare i simboli classici e canonici della tradizione italiana connessa al 25 dicembre: si va dalle renne a Babbo Natale, passando per gli elfi, gli alberi addobbati, le fotografie dei doni ricevuti, la calza appesa al camino, i fiocchi e i pupazzi di neve, gli angeli e la scena della Natività, recuperando così il significato cristiano di questa speciale ricorrenza.

IMMAGINI AUGURI BUON NATALE 2022: ANCHE CARTOLINE…

Oltre a proporvi alcune immagini di auguri buon Natale 2022 (le trovate in fondo al presente articolo, ndr), vi indichiamo anche le frasi con le quali potreste impreziosirle. Ce n’è per esempio una di Madre Teresa di Calcutta, che recita: “È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”. Ecco, potreste accompagnarla al messaggio di auguri di buon Natale, se non creare addirittura una cartolina originale.

Charles Dickens, invece, scrisse: “Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”. Un’altra didascalia perfetta per le vostre immagini auguri buon Natale 2022 è rappresentato dai versi di Quasimodo: “Pace nel cuore di Cristo in eterno; ma non v’è pace nel cuore dell’uomo. Anche con Cristo e sono venti secoli il fratello si scaglia sul fratello. Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri?”.

