Immagini auguri buon Primo maggio 2023/ Gif e vignette da inviare: le donne e il lavoro

Immagini auguri buon Primo maggio 2023: da Facebook e Instagram a Twitter

È il momento di sfoderare le proprie immagini di auguri di buon Primo maggio 2023. La Festa del Lavoro, che quest’anno ricorre di lunedì, è infatti finalmente arrivata. In molti la stavano aspettando da tempo, soprattutto in virtù dell’importanza che questo diritto e dovere assume nella nostra epoca. Sempre più ricercato, sempre più custodito. È anche per questo motivo che sono numerosissime le foto, i video, le gif e le vignette sul tema.

In fondo a questa pagina, potrete trovare le migliori immagini per gli auguri di buon Primo maggio 2023 che abbiamo selezionato per voi da inviare ad amici e parenti su Whatsapp e Telegram oppure da pubblicare sui social network come Facebook, Instagram e Twitter. A corredo, ovviamente, ci sono tante frasi ad hoc per l’occasione. Non dovrete fare altro che scegliere quella che preferite e salvarla sul vostro dispositivo!

Immagini auguri buon Primo maggio 2023: le migliori frasi a corredo

Come abbiamo detto, oltre alle immagini di auguri di buon Primo maggio 2023, non possono mancare anche le frasi ad hoc da scrivere. “Buon primo maggio a chi difende il lavoro, a chi lo cerca, a chi l’ha perso, a chi è precario, a chi è sfruttato, a chi è sottopagato: perché il lavoro è dignità”, questa è soltanto un esempio. E ancora: “Nel lavoro sta la gioia, la radice profonda del nostro essere e la ragione stessa della nostra vita. Vi è un onore incredibile del lavoro, il più bello di tutti gli onori”.

In questa occasione non può non essere rivolto anche un pensiero speciale nei confronti delle donne che non intendono rinunciare al loro diritto a lavorare, sebbene affrontino quotidianamente numerose difficoltà. “C’è spazio anche per una riflessione tutta al femminile, ma di cui dovrebbero rendersi partecipi, anzi, protagonisti, soprattutto gli uomini: “È il 1° maggio di chi ha stipendi troppo bassi. In Italia sono diversi milioni, soprattutto donne. Poche ore, contrattini, reddito misero” .

SCEGLI ALCUNE IMMAGINI DI AUGURI BUON PRIMO MAGGIO 2023 SCELTI PER TE

