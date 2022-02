Immagini auguri Buon San Valentino 2022/ Foto da Instagram e Twitter: non solo cuori…

Immagini auguri Buon San Valentino 2022: le più belle da condividere!

A 24 ore dal 14 febbraio, il giorno che segna i festeggiamenti di San Valentino 2022, ha inizio la caccia sul web alle più belle immagini di auguri di Buon San Valentino da utilizzare per sorprendere la vostra metà del cuore. Grazie ai social, sono incredibilmente numerosi gli spunti forniti per degli auguri davvero romantici in grado di lasciare a bocca aperta il proprio partner. Se avete già scelto la frase più adatta di auguri da dedicare per il giorno di San Valentino dopo aver dato un’occhiata ai numerosi focus a tema dedicati negli ultimi giorni, siete pronti a fare una selezione delle più belle immagini di auguri di buon San Valentino 2022 che vi suggeriamo di seguito per rinnovare nel migliore dei moti i vostri sentimenti in occasione della festa degli innamorati.

Eventi San Valentino 2022 come festeggiare/ Cene romantiche, gite fuoriporta e mostre

Fiori, basi e una pioggia di cuori saranno indubbiamente i soggetti principali delle immagini di auguri di Buon San Valentino 2022. A tal proposito vi consigliamo subito di fare un salto su Instagram, il social fotografico per eccellenza, e di scrivere nella barra di ricerca “#valentineday”. Sono milioni i risultati che vi spunteranno con immagini di auguri di Buon San Valentino 2022, ma tra i popolari ci sarà sicuramente qualcosa che farà al caso vostro! In fondo alla pagina vi proponiamo alcune immagini di auguri di Buon San Valentino 2022 che potrete condividere con la persona amata, dai due orsetti con la scritta “you are my perfect match”, ad una pioggia di palloncini a forma di cuore.

Auguri Buon San Valentino 2022/ Frasi d'amore tratte dai libri: "L'alato Cupido..."

Su Twitter immagini auguri di Buon San Valentino 2022

Non solo Instagram per augurare con delle immagini gli auguri di Buon San Valentino 2022. In soccorso arriva anche il social Twitter che sotto l’hashtag “#SanValentino” nella categoria “Foto” regala una serie di immagini da condividere, seppur destinate alle coppie più ironiche. Twitter, infatti, dà più spazio all’ironia che al romanticismo e lo dimostrano i tweet a seguire.

C’è chi per la festa degli innamorati propone un’offerta imperdibile con “cena per 2 all’aperto con giro panoramico”, il tutto su una “romanticissima” Ape e chi propone i fiori più belli da dedicare per il 14 febbraio, ovvero quelli di zucca, in pastella e fritti! C’è poi l’immagine che ha condiviso nei giorni scorsi Mons. Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, alla quale ha allegato anche una bellissima frase: “L’unione di due persone è un’ardua scalata, fatta di cadute, di “arrancamenti”, di sbagli, sorrisi, lacrime, abbracci. Ma è una scalata dalla cui altezza è possibile scoprire ed ammirare panorami sempre nuovi e sempre belli, nell’orizzonte di Dio”.

Ricette San Valentino/ Cosa cucinare? Idee per menu semplice per la festa dell'amore

Guarda le immagini di buon San Valentino 2022 che abbiamo selezionato per voi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E M M I E 🌿 (@stayherewithstraykids)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wereldwinkel Sassenheim (@wereldwinkelsassenheim)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Seydila Balon – Brıde Event (@seydilaballoondesign)

L’unione di due persone è un’ardua scalata, fatta di cadute, di “arrancamenti”, di sbagli, sorrisi, lacrime, abbracci. Ma è una scalata dalla cui altezza è possibile scoprire ed ammirare panorami sempre nuovi e sempre belli, nell’orizzonte di Dio.#LettereAiFidanzati #SanValentino pic.twitter.com/BqCT1wgZWj — Mons. Sergio Melillo (@sermel2014) February 10, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA