Immagini auguri buon San Valentino 2022/ Foto e gif romantiche da inviare su Whatsapp

IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022: FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, PINTEREST

Oggi, lunedì 14 febbraio, si celebra la festa di San Valentino 2022 ed è il momento dunque di inviare le immagini di auguri alle persone che ami! Il tuo partner, i membri della tua famiglia o anche un’amica, chiunque tu voglia fare sorridere con una fotografia romantica oppure divertente. Le opzioni a disposizione, che si trovano facilmente sul web, sono infatti tantissime: per strappare una risata oppure fare sciogliere i cuori!

I social network come Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest sono ricchissimi di immagini di auguri di Buon San Valentino, tanto che è sufficiente cercare la parola chiave “San Valentino” per ottenerne una carrellata. I protagonisti sono diversi: non solo cuori e fiori, ma anche teneri animali e cibi gustosi. È possibile anche trovare i video e le fotografie di alcune sorprese da preparare per il proprio partner: una valanga di palloncini e una marea di petali per decorare la propria stanza da letto, con a corredo ovviamente una scatola di cioccolatini.

IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022: LE PIU’ ROMANTICHE

In fondo a questa pagina vi proponiamo alcune immagini di auguri di buon San Valentino 2022 che in queste ore potete inviare al partner su Whatsapp oppure sui social network: foto, video, gif romantiche che stupiranno la vostra dolce metà. A corredo, ovviamente, ci sono delle frasi d’amore indimenticabili: “Con te Amore, è San Valentino tutto l’anno”. E ancora: “Fortunata di essere la tua Lei”.

Continuando a viaggiare tra un cuore e l’altro, tra un mazzo di fiori ed una scatola di cioccolatini, ecco ancora tante altre immagini romanticissime di auguri di Buon San Valentino. “Quando non vedi i difetti dell’altro è infatuazione, quando nonostante i difetti continua a piacerti è amore”. Infine, una simpatica fotografia di una noce a forma di cuore con un messaggio speciale: “L’amore è un gesto pazzo, come rompere una noce con il mento sopra il cuore”.

GUARDA QUI SOTTO LE IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samanta Carboni (@samantacarboni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Per Aspera Ad Astra (@per_aspera_ad_astra.88)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRUTTASECCAESALUTE.IT (@fruttaseccaesalute)





