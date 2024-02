Immagini auguri Buon San Valentino 2024/ Da inviare su WhatsApp: i simboli e la rivoluzione dei Baci

LA RIVOLUZIONE DI BACI PERUGINA: LE IMMAGINI DI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2024

Se non riuscite a trovare le parole giuste per fare gli auguri di Buon San Valentino 2024, potete affidarvi ad una forma di linguaggio diversa: le immagini possono aiutarvi ad esprimere tutto il vostro amore nella festa degli innamorati. Del resto, è un modo anche utile per essere immediati, in un contesto frenetico come il nostro quotidiano. Lo dimostra la “rivoluzione” di Baci Perugina, che in occasione del San Valentino ha deciso di cambiare “pelle”. Ci riferiamo all’edizione esclusiva lanciata per gli auguri di Buon San Valentino 2024: ha deciso di affidarsi solo alle immagini. L’incarico è stato affidato all’artista Antonio Colomboni, famoso per il suo talento nel comunicare le emozioni tramite disegni. Per questo progetto ogni aspetto della confezione dei famosi cioccolatini è stato trasformato.

La novità che appare rivoluzionaria riguarda l’assenza delle frasi d’autore, perché trovate invece le immagini dell’artista. Ogni disegno stilizzato rappresenta simboli chiave dell’amore e dei Baci Perugina: dalle stelle alla bocca che suggerisce il bacio, fino ai fiori, senza dimenticare le lettere romantiche. I cartigli, che sono volutamente privi di frasi per questa festa degli innamorati, lasciano all’immaginazione delle persone il compito di interpretare emozioni e significati, in base anche al proprio vissuto che rende il tutto più originale e personale. Una bella sfida, perché trasformare in immagini un concetto universale come l’amore in maniera tra l’altro non banale non è affatto semplice, soprattutto per gli auguri di Buon San Valentino.

I SIMBOLI DELLE IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2024

In vista della festa degli innamorati, in programma domani, è caccia in Rete alle immagini per gli auguri di Buon San Valentino 2024. Potete partire dai simboli per trovare quelle giuste da inviare via Whatsapp o social. Quelli che caratterizzano tale festa sono soprattutto i cuori, il cioccolato, le colombe e Cupido. Sono questi simboli a dominare a livello visivo e nell’immaginario collettivo, ma potete trovarli in varie forme, come immagini divertenti o dolci da mandare alle persone che amate, in base al tono che volete dare ai vostri messaggi di auguri. Anche questo è un modo alternativo, oltre che simpatico, per fare gli auguri di Buon San Valentino 2024 ed è anche una soluzione per esprimere vicinanza nel caso in cui la persona cara sia lontana da voi.

Abbiamo, quindi, preparato una selezione per voi che potete consultare se siete a caccia dell’ispirazione. Potete salvare le immagini che catturano la vostra attenzione: per scaricarle basta premerci sopra con il dito se siete collegati da smartphone o cliccare col tasto destro del mouse e selezionare l’opzione per salvarle. Se volete aggiungere un tocco personale e originale al tutto, potete anche personalizzarle, aggiungendo scritte e dediche per i vostri innamorati. Le immagini di auguri di Buon San Valentino 2024 sono senza dubbio uno strumento per esprimere in maniera immediata il vostro amore, pur sapendo che va dimostrato in altri modi e, soprattutto, ogni giorno.

GUARDA QUI SOTTO LE NOSTRE IMMAGINI DI BUON SAN VALENTINO 2024













