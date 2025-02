In questo 13 febbraio a poche ore dalla festa di San Valentino 2025, ecco per voi tante nuove immagini a tema amore e innamorati tutte per voi, una serie di scatti e foto che abbiamo scovato sui social e sul web, che potrete ad esempio spedire alla vostra dolce metà nella giornata di domani, 14 febbraio, qualora voleste dedicarle un piccolo pensiero a immagini.

Molti coloro che invece dedicheranno un augurio generale a tutti gli innamorati, pubblicando una foto sulla propria pagina Facebook o il proprio profilo Instagram, e infine, saranno tanti quelli che magari raccoglieranno queste immagini di San Valentino 2025 per poi stamparle e trasformarle in dei bigliettini di auguri attraverso cui scrivere i propri pensieri speciali per il proprio amato o la propria amata. Ma quali sono le foto per la festa degli innamorati più diffuse?

IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: UN PO’ DI ESEMPI

Anche per il 2025 vanno per la maggiore i grandi classici, come ad esempio cuori, coppie che si baciano, ma anche le rose, le scritte “ti amo”, e via discorrendo. Noi abbiamo deciso di raccoglierne alcune un po’ particolari, sperando che ovviamente possano farvi piacere. E partiamo subito con una bella foto con uno sfondo rosso, due cuoricini bianchi in basso e sopra una scritta “Sei tutto quello che volevo e anche di più..”, con l’aggiunta di un classico “Buon San Valentino!”.

Un altro classico vede invece la frase “Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata”, e anche in questo caso sono immancabili i cuori, due cuoricini di legno messi uno sopra l’altro, quasi abbracciati, con la scritta Buon San Valentino su uno sfondo che sembrerebbe essere un tavolo. Un’immagine forse un po’ meno romantica rispetto a quella precedente ma comunque perfette per quelle coppie piuttosto sobrie.

IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2025: LE PAROLE DI BATTIATO

Un altro scatto che ci ha colpito vede le parole “Perchè sei un essere speciale…” e non potevamo non sceglierlo tenendo conto che si fa riferimento al famosissimo brano di Franco Battiato, che tra l’altro domani sera sarà cantanto al Festival di Sanremo 2025 dalla coppia Cristicchi e Amara (la sua compagna). Nell’immagine di San Valentino 2025 si vede un piccolo cuoricino appoggiato su una superficie morbida e quindi la frase di cui sopra.

Continua il nostro viaggio alla ricerca delle immagini più belle per San Valentino 2025 con una foto in cui le protagoniste sono delle rose, il simbolo della festa degli innamorati: tre fiori sono appoggiati su una superficie nera, molto scura e sotto troviamo il consueto augurio e quindi le parole “a chi è alla ricerca della persona giusta!”.

Chissà quanti di voi passeranno il primo San Valentino speciale della loro vita, di conseguenza queste parole appaiono perfette. Ma attenzione perchè possiamo festeggiare anche se non siamo fidanzati o sposati, e l’immagine che abbiamo calza a pennello: “Buon San Valentino a chi è innamorato della vita!”. Si può amare magari un amico, un’amica, ma anche amare il proprio lavoro, ed è ovviamente amore anche quello che si prova verso un figlio o verso un nipote: a tutti loro potrete dedicare questa foto per San Valentino 2025.