IMMAGINI AUGURI BUONA EPIFANIA 2024/ Le foto più belle: “Volevo ringraziarti per il regalo…”

Ecco un bell’aggiornamento con le immagini d’auguri per la befana 2024, l’Epifania che si festeggerà fra tre giorni, il prossimo 6 gennaio. Scorrendo questa pagina troverete alcune foto a tema, nel frattempo abbiamo selezionato per voi alcune frasi da associare, pensieri da spedire ai vostri cari assieme appunto agli scatti a tema, come ad esempio: “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!”, e ancora: “Anche quest’anno mi porto via tutte queste feste del ca… lendario. Buona Befana!”.

Fra le frasi d’auguri da associare alle immagini per la befana 2024 anche: “Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri!”, così come “A me la Befana nella calza ha lasciato un messaggio: “Mettiti a dieta che le feste sono finite””. Chiudiamo con un grande classico di questo periodo, ovvero: “Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IMMAGINI AUGURI BUONA BEFANA 2024, FOTO, GIF E VIDEO A TEMA EPIFANIA DA INVIARE SU WHATSAPP

Con l’avvicinarsi dell’Epifania 2024 si fa sempre più attiva la ricerca delle migliori immagini di auguri a tema befana da inviare ai nostri amici e parenti su WhatsApp, oppure da condividere sui nostri profili social! Si tratta, infatti, di uno dei momenti in assoluto più apprezzati delle festività, con il quale si può anche dedicare un pensiero a tutti coloro ai quali vogliamo bene, facendoli anche sentire pensati in un giorno tendenzialmente dedicata ai propri familiari più stretti.

Trovare le migliori immagini per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024, tuttavia, per molte persone potrebbe rivelarsi un compito piuttosto arduo e tedioso. Per vostra fortuna, però, noi de ilSussidiario.net, con in occasione di ogni festività, dal Capodanno in poi, vi seguiremo per tutte queste giornate, suggerendovi e consigliandovi una selezioni delle immagini più belle che riusciamo a trovare online. Per voi lettori, dunque, sarà sufficiente scegliere le immagini e le foto che preferite, per poi salvarle sul dispositivo ed, infine, allegarle ai messaggi di auguri di buona befana ed Epifania 2024, magari allegando anche una qualche frase simpatica che impreziosirà i vostri auguri!

Dove trovare immagini e gif per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024

Insomma, in questa e nelle prossime giornate vi accompagneremo con la nostra selezione personale delle migliori immagini per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024, alla quale uniamo anche sempre un articolo dedicato alle frasi tematiche più belle e divertenti! Tuttavia, chiunque volesse cercare personalmente le proprie immagini, potrebbe starsi chiedendo come fare e come muoversi, trovandosi magari leggermente disorientato.

Trovare le immagini per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024 non è impossibile è basterà, come spesso in questi casi, rivolgersi direttamente alle sezione “Immagini” di Google, cercando alcune parole chiave indicative come “Befana” o “Epifania”. Similmente, una buona quantità di foto e immagini si possono trovare facilmente anche su tutti i social, Twitter (ora X) sopra agli altri. Infine, chi oltre alle immagini per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024 cercasse delle Gif, potrebbe farlo direttamente da WhatsApp, utilizzando l’apposito tasto che si trova nel menù delle faccine, in basso a sinistra in ogni chat!

Mi raccomando pulite bene i camini altrimenti la befana non viene!🙏 pic.twitter.com/p9lpDqEaN1 — M A R I O🇲🇱 (@_Mario122) January 2, 2024













