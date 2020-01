IMMAGINI AUGURI BUONA BEFANA EPIFANIA 2020/ Foto WhatsApp: Re Magi e la luce…

Abbiamo da poco passato Natale e Capodanno, ma le feste non sono finite. C’è l’Epifania, quindi per domani bisogna cercare le immagini giuste per inviare gli auguri ad amici e parenti via WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter, se siete molto social, o tramite cartoline. L’Epifania è famosa come festa della Befana, ma il senso originario di questa ricorrenza è un altro e non va perso a favore del consumismo. Quella di domani è la giornata in cui si celebra il momento in cui Gesù fa la sua prima manifestazione al mondo, che è caratterizzata dall’arrivo dei Re Magi a Betlemme per portare i loro doni al nascituro. Alcune persone colgono l’occasione per fare gli auguri ad alcune donne, tirando in ballo la vecchietta della tradizione popolare che porta i doni ai bambini, ma ci sono immagini che rispecchiano il vero senso di questa giornata e della festa a cui è legata. E sono quelle che potete utilizzare per fare oggi gli auguri a chi è legato appunto alla tradizione, al significato cristiano di questa ricorrenza.

IMMAGINI AUGURI BUONA EPIFANIA 2020: DAI RE MAGI ALLA LUCE DEL SIGNORE

In Rete ci sono diverse immagini che racchiudono il senso della festa dell’Epifania. Ce n’è una che ad esempio riporta una frase di Papa Francesco: «Nella festa dell’Epifania il nostro sguardo si allarga all’orizzonte del mondo intero per celebrare la “manifestazione” del Signore a tutti i popoli». Ma in fondo alla pagina trovate pure la foto del cammino dei tre Re Magi. «Che nel tuo ciel possa splendere una cometa affinché possa illuminare la strada per la quale puoi portare ricchezza al tuo cuore», riporta la frase contenuta nella seconda immagine che vi proponiamo. «Ecco dunque che oggi, Epifania del Signore, Gesù stesso si vuol manifestare a noi perché, illuminati da lui e pieni del suo amore, diventiamo per i nostri fratelli luce e guide verso di lui», è il messaggio di auguri riportato nella terza immagine che vi riportiamo. Ma ce ne sono di seguito anche senza frasi che potete quindi personalizzare per rendere gli auguri per amici e parenti ancor più originali, ma soprattutto sentiti.





