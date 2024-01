Immagini auguri buona Epifania 2024/ Le foto più belle: “Abbiamo deciso di assumerla…” (3 gennaio)

Continua la nostra ricerca delle migliori immagini d’auguri per una buona Befana ed Epifania 2024. Quando manca alla Befana? Mancano solo pochi giorni visto che si celebrerà il prossimo 6 gennaio, quindi fra 72 ore, di conseguenza sono molti quelli che in questi momenti stanno cercando gli scatti a tema più belli, da associare ad una frase ad hoc. Ad esempio, potreste spedire una delle immagini che trovate pubblicate su questa pagina con le parole: “Avendo preso visione del suo curriculum e delle sue foto, abbiamo deciso di assumerla. Si presenti per il ritiro della scopa entro il 6 gennaio”.

Auguri buona Epifania 2024/ Le frasi più divertenti per la Befana: “Il problema è rientrare nei jeans”

Un grande classico per la festa dell’Epifania è anche: “A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 Gennaio”. Spazio, fra le frasi più belle da associare alle immagini di buona Befana ed Epifania 2024 anche a: “Le storie sulla Befana sono senza tempo, ed è bello sapere che c’è una vecchietta che fa sognare i bambini… Buona Epifania!”. Continuiamo con un semplice ma incisivo: “Tanti Auguri a tutte le Befane!”, e proseguiamo con: “Tanti calorosi auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana porti solo dolcetti, amore e felicità”.

Auguri buona Epifania 2024/ Le migliori frasi per il 6 gennaio: “La Befana tutte le feste si porta via”

IMMAGINI AUGURI BUONA EPIFANIA E BEFANA 2024, LE FOTO: “C’È CHI LA CHIAMA STREGA…”

Fra le tante parole simpatiche scovate in rete anche: “C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza… lei è semplicemente una vecchietta con un cuore d’oro che premia i bambini più bravi. Viva la Befana!”, e ancora: “A tutte le mie amiche Befane… Tanti Auguri!”.

E concludiamo questo spazio dedicato alle frasi d’auguri per una buona Epifania 2024 e Befana da associare alle migliori immagini a tema con: “Promemoria: ci vediamo il pomeriggio del 5 Gennaio per i preparativi, per dividerci le zone e per la consueta revisione della scopa dal meccanico… poi attacchiamo a lavorare a mezzanotte in punto. Avvisa anche le altre!”. Qui sotto troverete qualche immagine ad hoc, buona visione.

Immagini auguri buona Epifania 2024/ Le migliori foto e gif sulla Befana: porta dolci e carbone ai bambini

GUARDA QUI SOTTO LE IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA EPIFANIA E BEFANA 2024 CHE VI CONSIGLIAMO













