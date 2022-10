Immagini auguri buona festa dei nonni 2022/ Foto: “Fonte inesauribile di saggezza”

Le immagini di auguri buona festa dei nonni 2022 sono protagoniste quest’oggi nell’elenco dei desiderata degli utenti web di tutto il mondo, alla ricerca di foto e pensieri da dedicare al proprio nonno e alla propria nonna, figure fondamentali nell’esistenza di bambini e ragazzi e determinanti anche per quanto concerne la trasmissione dei valori. Su internet sono tantissime le istantanee che ben si adattano non solo a esplicare tale concetto, ma anche e soprattutto a veicolare l’affetto che tutti noi abbiamo o abbiamo avuto per i nostri nonni.

AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2022/ Frasi e poesie: "Eroi instancabili e perfetti"

Noi de IlSussidiario.net vi proponiamo una selezione di immagini di auguri buona festa dei nonni 2022, selezionate da Twitter. La prima di esse è accompagnata da una riflessione interessante: “Per i nonni siam l’universo, per noi loro sono il mondo intero. Incastrati con i cuori vivremo, per sempre, come puzzle, la vita nostra, fuori e pure la loro, dentro…”. E, ancora: “Una delle più potenti strette di mano è quella di un nipotino appena nato intorno al dito di un nonno”.

AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2022/ Le frasi: “Argento nei capelli, oro nel cuore”

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DEI NONNI 2022: “NON SONO UNO SCARTO, STATE ACCANTO A LORO”

Proseguendo con le immagini di auguri di buona festa dei nonni 2022, sempre da Twitter ricaviamo altre foto utili a celebrare degnamente questa giornata e soprattutto i loro protagonisti, con tanto di frasi annesse. Questa, per esempio, è foriera di assoluta verità: “Non ne ho più, la vita me li ha portati via tutti… Ma se fossero ancora qui, una cosa farei di sicuro: abbraccerei i miei nonni e direi loro ‘grazie’ per l’amore che mi hanno dato! Oggi è la festa dei nonni… Auguri a tutti loro e buona domenica a tutti voi, amici miei”.

Da ultimo, una delle più significative immagini di auguri per la festa dei nonni, accompagnata da un monito che la società dovrebbe più spesso tenere a mente: “Finché potete state accanto a loro, lasciate che vi raccontino la loro vita, le loro esperienze, fatevi insegnare le tradizioni. Non sono uno scarto, sono una fonte inesauribile di amore e saggezza”. Anche da parte nostra, dunque, auguri e grazie a tutti i nonni del mondo.

Per i nonni siam l’universo

per noi loro sono il mondo intero

Incastrati con i cuori

vivremo, per sempre,

come puzzle,

la vita nostra, fuori

e pure la loro, dentro…#festadeinonni pic.twitter.com/G8Q9i6Pi9G — Fede🎈 (@FedeRica8080) October 2, 2022

Non ne ho più, la vita me li ha portati via tutti…ma se fossero ancora qui…una cosa farei di sicuro: abbraccerei i miei nonni e direi loro “grazie” per l’amore che mi hanno dato! Oggi è la festa dei Nonni…auguri a tutti loro e buona domenica a tutti voi amici miei ❤️🎩 pic.twitter.com/YDxXH2e683 — iL.CApPeLLaIo.MaTto®️ (@Belgioioso2) October 2, 2022

Finché potete state accanto a loro, lasciate che vi raccontino la loro vita, le loro esperienze, fatevi insegnare le tradizioni, non sono uno scarto, sono una fonte inesauribile di amore e saggezza. ❤#2ottobre#Festadeinonni pic.twitter.com/sYLK3vXBdF — L’ elettrotecnico delle vongole veraci (@LVeraci) October 2, 2022

#2Ottobre #FestadeiNonni ❤ “Una delle più potenti strette di mano è quella di un nipotino appena nato intorno al dito di un nonno.” pic.twitter.com/VuvrgBi24N — 𝚂𝚊𝚛𝚊 Ha visto NIC ♥️ (@Sarafratus_) October 2, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA