Immagini auguri buona festa del papà 2022/ Foto WhatsApp: “Un regalo gradito…”

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022: UN PENSIERO CONDIVISO SUI SOCIAL E SU WHATSAPP!

Quest’oggi, sabato 19 marzo 2022, è già caccia alle immagini d’auguri di buona festa del papà 2022 più appropriate per celebrare come si deve il proprio genitore e renderlo felice anche semplicemente con un pensiero illustrato condiviso via social o attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea, come ad esempio WhatsApp. Purtroppo, la ricorrenza della festa quest’anno “cade” in un periodo falcidiato dalla guerra in Ucraina, che ha allontanato tanti padri dai loro bambini; i maschi adulti al di sotto dei 60 anni, infatti, sono dovuti rimanere nel loro Paese d’origine per rispondere a un’eventuale chiamata alle armi contro l’esercito della Russia di Vladimir Putin.

AUGURI FESTA DEL PAPÀ 2022/ Le frasi dei film: da Il Padrino a Batman Begins

Un vero e proprio dramma, a cui si aggiungono gli effetti collaterali del conflitto, fra cui gli aumenti vertiginosi dei prezzi delle materie prime, non ultima la benzina. Ecco allora che, tra le immagini di auguri di buona festa del papà 2022, non mancano quelle che immortalano il regalo perfetto per il proprio padre, vale a dire le boccette di profumo riempite di carburante o addirittura una bottiglia di vino con al suo interno un contenuto decisamente differente dal nettare del dio Bacco (la benzina, appunto).

FESTA DEL PAPÀ 2022/ Tre regali last minute per far felice il vostro padre

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ 2022: “I MOMENTI VISSUTI INSIEME…”

Oltre alle immagini auguri di buona festa del papà 2022 più scherzose, non mancano quelle che inducono alla riflessione e che noi de “IlSussidiario.net” abbiamo selezionato per voi dall’universo dei social media, con particolare riferimento a Instagram. Qui, ad esempio, campeggia un’istantanea che ritrae un giovane genitore con i suoi figli, accompagnata da una domanda in didascalia: “Molti momenti vissuti con papà. Qual è il vostro ricordo preferito?”.

C’è poi una dedica con baffi e bombetta: “Al migliore papà del mondo… Grazie per esserci sempre e per spingermi a dare il massimo ogni giorno. Non sarei la persona che sono oggi senza i tuoi consigli e la tua saggezza. Buona festa del papà”. Infine, un’incisione su legno: “Papà, sei la mia gioia, sei la mia sicurezza, sei la mia forza. Ti voglio bene”.

Immagini festa del papà 2022/ Foto WhatsApp: "Solo una persona speciale..."

GUARDA IMMAGINI AUGURI DI BUONA FESTA DEL PAPÀ SU TWITTER!

Idea regalo per la festa del papà 2022.. pic.twitter.com/1YFcPxHKGS — Mario ‘e picone (@mimanda_picone) March 10, 2022

Per la festa del papà … 🤣 pic.twitter.com/G0TxOnTXy3 — nero solari Ω 🧱 (@nerosolari) March 10, 2022

UN’IDEA PER LA FESTA DEL PAPA’ pic.twitter.com/rXKmw86la6 — Eugenio Benetazzo (@followbenetazzo) March 11, 2022

GUARDA IMMAGINI AUGURI DI BUONA FESTA DEL PAPÀ SU INSTAGRAM!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Equivalenza Campobasso (@equivalenza.campobasso)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸VENTO D’ORIENTE🌸 (@_ventodoriente_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Handmadepassion (@markhandmadepassion)

© RIPRODUZIONE RISERVATA